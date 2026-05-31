Kaká: ensaio de sósia do ex-jogador volta à tona na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Kaká, ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias, após sua ex-mulher, a influenciadora Carol Celico, desmentir um boato de que teria se separado dele por ser "perfeito demais".

No vídeo, publicado no Instagram, a empresária nega ter declarado, em qualquer ocasião, que se separou do atleta por esse motivo, e que o equívoco começou em tabloides estrangeiros a partir da interpretação de uma jornalista em uma entrevista dada em 2022.

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No auge da sua carreira, Kaká também dividiu a atenção com o também ex-jogador e modelo Lucas Pugliessa, que foi capa da G Magazine, extinta revista destinada ao público gay, onde foi apontado como "sósia" dele, diante da semelhança.

Na época do ensaio fotográfico, houveram algumas questões que chocou a opinião pública, como a tentativa do ex-meio-campista em tentar mover um processo contra a revista pelo ensaio, que foi publicado em janeiro de 2008. Dois anos depois, Lucas Pugliessa deu detalhes de como surgiu o convite: "Através de um amigo que trabalha em um canal de televisão ele me apresentou a uma produtora que me levou até a editora", disse, em entrevista ao site Connect Brazil.

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Abaixo, confira algumas fotos do ensaio do sósia de Kaká para a revista G Magazine:

Lucas Pugliessa (Foto: Reprodução/G Magazine)