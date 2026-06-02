Kaysar Dadour fala sobre affair em reality e planos de casamento: "Casaria com uma brasileira" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Kaysar Dadour abriu o coração sobre seu envolvimento amoroso com Jaqueline Santos, durante o reality show Casa do Kwai, que termina nesta terça-feira (2).

Em entrevista à revista Quem, o ator e ex-BBB falou sobre os fãs que shippam os dois e que sonham que a ficada se transforme em um relacionamento mais sério. "A gente ficou. Estamos nos conhecendo, gravamos vários vídeos A energia dela é maravilhosa. Vamos ver como vai ser", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Casaria com uma brasileira"

Apesar da possibilidade, Kaysar apontou que que casamento não está nos seus planos. "Eu casaria com certeza com uma brasileira, mas a questão é que eu não quero me casar. Não vejo nenhum casamento que deu certo, nem entre os amigos sírios e nem entre os brasileiros. Acho que está complicado esse negócio de casamento", afirmou.

"Eu estou zero preparado para casamento. Nem penso em casar no momento. Quero viver e aproveitar a minha vida. Isso não significa que vou na putaria e pegação. Não! Mas quero estar assim, sozinho, aproveitando a minha vida para viajar", explicou Dadour, que ainda aproveitou para fazer uma comparação inusitada acerca da escolha sobre casamento.

"Minha vida é muito doida, é para lá e para cá o tempo todo. Não consigo ficar dois dias em uma mesmo lugar, imagina casado. É complicado. É preferível pular no rio e nadar com jacaré", pontuou ele.

O texto Kaysar Dadour fala sobre affair em reality e planos de casamento: Casaria com uma brasileira foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.