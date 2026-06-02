Musk confirma que envolvimento na política veio após filha se assumir mulher trans





O empresário Elon Musk voltou a repercutir nas redes sociais após comentar publicamente sobre a relação conturbada com sua filha mais velha, Vivian Jenna Wilson, de 22 anos. A nova manifestação ocorreu no último fim de semana, quando o bilionário respondeu a uma publicação no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter e adquirida por ele em 2022, relacionando decisões recentes de sua vida à transição de gênero da jovem.

A discussão começou depois que um usuário da rede social compartilhou imagens de uma campanha estrelada por Vivian para a marca de lingerie da cantora Rihanna e sugeriu que Musk só teria comprado o Twitter e se aproximado da política por conta dos conflitos envolvendo a filha. O empresário reagiu de forma curta, mas direta, ao responder: Verdade, comentário que rapidamente ganhou repercussão e milhares de curtidas na plataforma.

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Vivian, que é modelo e influenciadora, é fruto do antigo relacionamento de Musk com a escritora Justine Musk. Em 2022, ao completar 18 anos, ela solicitou oficialmente a mudança de nome e retirou o sobrenome paterno dos documentos legais, afirmando que não desejava mais manter vínculos com o pai. Desde então, a relação entre os dois tem sido marcada por trocas públicas de declarações e posicionamentos divergentes sobre identidade de gênero.

Nos últimos anos, Musk já se pronunciou diversas vezes sobre o assunto, usando termos controversos para comentar a transição da filha. Em uma das falas mais repercutidas, ele afirmou que seu filho, Xavier, nome anterior de Vivian, havia sido morto pelo vírus da mente woke, expressão frequentemente utilizada por setores conservadores para criticar pautas progressistas. As declarações provocaram críticas nas redes sociais e intensificaram o debate sobre a exposição pública do conflito familiar.

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Enquanto isso, Vivian tem construído a própria trajetória profissional longe da influência do pai. Além da recente campanha para a marca de Rihanna, a jovem vem ganhando espaço no universo da moda e já participou de eventos importantes do setor, reforçando a intenção de consolidar uma carreira independente e distante das polêmicas envolvendo o empresário.

O texto Elon Musk confirma que decisão de comprar o Twitter e se envolver na política veio após a filha se assumir mulher trans foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.