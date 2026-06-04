Tadeu Schmidt faz forte desabafo sobre recentes perdas de mãe e irmão

Tadeu Schmidt, em um vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais, lamentou as recentes perdas que teve em sua família. Primeiro, a perda do irmão, Oscar Schmidt, e, recentemente, a morte de sua mãe, Dona Janira.

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Quando eu tava no auge de um dos trabalhos mais legais da minha carreira, eu tava sentindo mais realizado, eu recebi as piores notícias da minha vida. Aí logo depois, tô fazendo uma das melhores viagens da minha vida e recebi mais uma das piores notícias da minha vida", desabafou.

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"Mas eu gosto de pensar que a gente tem que lembrar das coisas boas. Então eu queria dividir com vocês essa viagem tão legal. A gente deu volta ao mundo, revelou.

Porém, Tadeu reforçou a importância da viagem para refrescar a sua mente e acumular coisas boas. Não era o objetivo, mas a gente deu volta ao mundo. Teve muita coisa boa pra lembrar e eu queria dividir com vocês. Eu queria relaxar e esquecer do mundo. E eu consegui, da melhor maneira possível. Foram muitos quilômetros, muitas horas de voo, mas, acima de tudo, muitas experiências e muitas lembranças inesquecíveis. Isso que mais importante, são as lembranças que a gente leva no coração".

Tadeu Schmidt abriu o coração ao relembrar os momentos delicados que passou nos últimos meses. Em um vídeo nesta quarta (3), o apresentador mostrou uma viagem que fez ao redor do mundo pouco depois da morte do irmão, Oscar Schmidt, e da mãe, Dona Janira.

"Mas assim como quero pic.twitter.com/BNOUaEo8L2 — Hugo Gloss (@HugoGloss) June 3, 2026

O texto Tadeu Schmidt faz forte desabafo sobre recentes perdas na família: Eu queria relaxar foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.