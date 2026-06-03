Antonio Fagundes se despediu nesta terça-feira (2), do milionário Arthur Brandão de Quem Ama Cuida. Em seu perfil nas redes sociais, o ator foi só elogios ao personagem.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Me despeço desse personagem muito feliz com todo carinho de vocês, com cada interação e comentário, e grato pelo prazer de ter trabalhado com essa equipe tão querida e dedicada. E agora a grande pergunta que fica é: quem matou Arthur Brandão? Palpites, turminha?", questionou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O ator gostou tanto do personagem, que lamentou sair tão cedo da trama. Esta turma fabulosa de autores (Walcyr Carrasco e Claudia Souto), a Amora (Mautner) dirigindo, atores, esta turma apaixonada pelo que faz. Este foi o primeiro encantamento que tive quando soube quem estava fazendo esta novela. Estou até triste que estou saindo, disse ao gshow.
Em relação a voltar a fazer uma novela inteira, Antonio Fagundes deixou no ar. Ainda não é uma volta às novelas, é só um primeiro passo. Esperanças a gente sempre tem. Agora, vamos ver o que acontece".
O texto Antonio Fagundes se despede de Quem Ama Cuida e não descarta mais novelas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.