Antonio Fagundes se despede de Quem Ama Cuida e não descarta mais novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Antonio Fagundes se despediu nesta terça-feira (2), do milionário Arthur Brandão de Quem Ama Cuida. Em seu perfil nas redes sociais, o ator foi só elogios ao personagem.

"Me despeço desse personagem muito feliz com todo carinho de vocês, com cada interação e comentário, e grato pelo prazer de ter trabalhado com essa equipe tão querida e dedicada. E agora a grande pergunta que fica é: quem matou Arthur Brandão? Palpites, turminha?", questionou.

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O ator gostou tanto do personagem, que lamentou sair tão cedo da trama. Esta turma fabulosa de autores (Walcyr Carrasco e Claudia Souto), a Amora (Mautner) dirigindo, atores, esta turma apaixonada pelo que faz. Este foi o primeiro encantamento que tive quando soube quem estava fazendo esta novela. Estou até triste que estou saindo, disse ao gshow.

Em relação a voltar a fazer uma novela inteira, Antonio Fagundes deixou no ar. Ainda não é uma volta às novelas, é só um primeiro passo. Esperanças a gente sempre tem. Agora, vamos ver o que acontece".

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