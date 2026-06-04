Leila Diniz: relembre o acidente aéreo que matou atriz aos 27 anos

Leila Diniz: relembre o acidente aéreo cercado de dúvidas que tirou a vida da atriz aos 27 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ícone de irreverência e liberdade no Brasil dos anos 1960 e início dos anos 1970, Leila Diniz teve sua trajetória interrompida de forma trágica e cercada de questionamentos. A atriz morreu em 14 de junho de 1972, aos 27 anos, após um acidente aéreo na Índia que chocou o país e deixou uma marca profunda no meio artístico. Em plena ascensão profissional e recém-mãe da pequena Janaína, então com apenas seis meses, Leila retornava ao Brasil após uma viagem internacional quando o desastre aconteceu.

Na ocasião, a atriz havia participado do Festival de Cinema de Adelaide, na Austrália, onde divulgava o filme De Mãos Vazias, dirigido por Luiz Carlos Lacerda. Com saudade da filha, fruto do relacionamento com o cineasta Ruy Guerra, ela decidiu antecipar sua volta antes mesmo do encerramento do evento. O trajeto incluía várias conexões até chegar ao Brasil, passando por cidades da Ásia e da Europa. Em uma dessas etapas, porém, ocorreu a tragédia.

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Leila embarcou no voo 471 da Japan Airlines, que seguia de Tóquio para Londres com escalas em diferentes países. Na noite de 14 de junho, durante a aproximação para pouso em Nova Déli, capital da Índia, o avião caiu a poucos quilômetros do aeroporto. A aeronave enfrentava baixa visibilidade devido a uma forte névoa de poeira, o que dificultava o procedimento de aterrissagem. Ao todo, 86 pessoas morreram, incluindo passageiros e vítimas que estavam no solo.

O acidente rapidamente se transformou em um mistério. Nos dias seguintes, surgiram versões divergentes sobre o que teria provocado a queda do avião. Enquanto investigadores japoneses apontaram falhas em equipamentos de navegação do aeroporto, autoridades indianas atribuíram a tragédia a erros operacionais da tripulação. Segundo essa linha de investigação, os pilotos teriam interpretado incorretamente luzes no solo como sendo a pista de pouso e iniciado uma descida prematura.

Durante dias, amigos e familiares alimentaram a esperança de que Leila pudesse ter sobrevivido. Conhecida pelo jeito espontâneo e por frequentemente se atrasar para compromissos, havia quem acreditasse que ela poderia até ter perdido o voo. No entanto, a confirmação veio após autoridades encontrarem o passaporte da atriz entre os destroços, encerrando qualquer expectativa de reencontro.

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A morte de Leila Diniz causou forte comoção nacional. Admirada pelo comportamento considerado revolucionário para a época, ela ficou conhecida por desafiar padrões conservadores, defender liberdade feminina e protagonizar momentos históricos na televisão e no cinema brasileiro. Seu velório reuniu amigos, artistas e admiradores no Rio de Janeiro, transformando a despedida em um dos momentos mais marcantes da cultura brasileira dos anos 1970.

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