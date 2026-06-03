Por onde anda o elenco da novela 'A Viagem'? Veja o antes e depois

De Guilherme Fontes a Fernanda Rodrigues, veja como está a vida e a carreira dos atores que marcaram uma geração - (crédito: Reprodução)

Mais de três décadas depois de emocionar o público com uma história que misturava drama, romance e espiritualidade, A Viagem continua sendo uma das novelas mais lembradas da televisão brasileira. Exibida originalmente em 1994, a produção reuniu um elenco que se tornou parte da memória afetiva de diferentes gerações.

Passados 32 anos desde a estreia, muitos dos atores seguem em atividade, enquanto outros escolheram caminhos mais discretos, longe dos estúdios. Entre palcos, novelas, música, dublagem e projetos culturais, os intérpretes dos personagens mais marcantes da trama continuam ligados ao universo artístico de diferentes formas.

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Guilherme Fontes, 59 anos, continua ligado à televisão e ao streaming

Guilherme Fontes (Alexandre) (foto: Reprodução)

Responsável por interpretar Alexandre, um dos personagens principais e mais lembrados da novela, Guilherme Fontes segue trabalhando como ator. Participou recentemente da série Os outros (Globoplay) e em uma participação especialno remake de Renascer (2024).

Guilherme é discreto, longe dos estúdios, mantém a vida em uma propriedade cercada pela Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, onde costuma compartilhar momentos ligados à natureza e à vida em família.

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Christiane Torloni, 69 anos, segue nos palcos e em causas ambientais

Christiane Torloni (Diná) (foto: Reprodução)

A eterna Diná continua entre os nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira. Em 2026, a atriz percorre o país com a peça Dois de Nós, espetáculo que divide com Antônio Fagundes. Além da carreira artística, mantém forte atuação em campanhas ligadas à preservação ambiental.

Antônio Fagundes, 77 anos, voltou ao horário nobre

Antônio Fagundes (Otávio) (foto: Reprodução)

O intérprete de Otávio Jordão retornou à televisão em 2026 com uma participação na novela Quem Ama Cuida, interpretando o empresário Arthur Brandão.

Paralelamente, segue em cartaz com a peça Dois de Nós e mantém uma presença ativa nas redes sociais compartilhando recomendações literárias.

Andréa Beltrão, 61 anos, continua entre os nomes da TV

Andréa Beltrão (Lisa) (foto: Reprodução)

Após viver Lisa em A Viagem, Andréa construiu uma trajetória marcada por personagens de destaque. Depois de seu último papel em No Rancho Fundo (2024), ela foca seus trabalhos em 2026 na curadoria, gestão e produção de espetáculos no Teatro Poeira (RJ), espaço cultural badalado que comanda com Marieta Severo.

Maurício Mattar, 62 anos, trocou as novelas por uma rotina no campo

Maurício Mattar (Téo) (foto: Reprodução)

O eterno Téo diminuiu o ritmo na televisão e passou a focar na música e na administração de sua fazenda. Seu último trabalho fixo foi na Record, em 2021, na novela Genesis. Hoje, dedica boa parte da agenda à carreira de cantor, viajando pelo Brasil fazendo shows intimistas.

Miguel Falabella, 67 anos, referência nos bastidores

Miguel Falabella (Raul) (foto: Reprodução)

Após interpretar Raul, o artista consolidou uma carreira como ator, diretor, produtor e roteirista. Atualmente, tornou-se o principal nome por trás dos grandes musicais da Broadway no Brasil. Entre 2025 e 2026, ele assumiu a tradução, direção e produção de superespetáculos nacionais de enorme bilheteria, como as novas montagens de Cabaret e Elvis – A Musical, além de escrever roteiros e séries para plataformas de streaming.

Lucinha Lins, 73 anos, continua unindo atuação e música

Lucinha Lins (Estela) (foto: Reprodução)

A intérprete de Estela segue ativa nos palcos e em produções audiovisuais. A atriz concilia a atuação com a música. Curiosamente, ela está no elenco de A Viagem: O Filme, interpretando a matriarca Dona Maroca. Nos palcos, segue cantando no espetáculo Palavra de Mulher, que roda o país homenageando Chico Buarque.

Fernanda Rodrigues, 46 anos, nunca deixou a televisão

Fernanda Rodrigues (Bia) (foto: Reprodução)

A atriz que deu vida à pequena Bia seguiu carreira artística na fase adulta. Não parou de atuar na TV e emendou o trabalho com o de apresentadora. Seu papel mais recente de grande destaque foi a vilã cômica e golpista Alicinha na novela Fuzuê (2024).

Daniel Ávila, 41 anos, construiu carreira na dublagem

Daniel Ávila (Dudu) (foto: Reprodução)

Conhecido pelo papel de Dudu, o ator seguiu ligado às artes, mas longe das novelas. Hoje em dia ele construiu uma carreira como dublador profissional, dando a voz em português a dezenas de personagens marcantes de produções internacionais de peso, como o vilão Ramsay Bolton em Game of Thrones. Também trabalha ativamente com teatro de rua independente com o tradicional grupo carioca Tá na Rua.

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Felipe Martins, 65 anos, escolheu os bastidores

Felipe Martins (Tato) (foto: Reprodução)

O intérprete de Tato se afastou da rotina das novelas e passou a atuar principalmente como professor e diretor de teatro, comandando oficinas e cursos de formação de novos atores no Rio de Janeiro

Mais de 32 anos após sua estreia, A Viagem permanece como uma das produções mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia





















