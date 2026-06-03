Por onde anda o elenco da novela 'A Viagem'? Veja o antes e depois

Mais de três décadas depois de emocionar o público com uma história que misturava drama, romance e espiritualidade, A Viagem continua sendo uma das novelas mais lembradas da televisão brasileira. Exibida originalmente em 1994, a produção reuniu um elenco que se tornou parte da memória afetiva de diferentes gerações.
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Passados 32 anos desde a estreia, muitos dos atores seguem em atividade, enquanto outros escolheram caminhos mais discretos, longe dos estúdios. Entre palcos, novelas, música, dublagem e projetos culturais, os intérpretes dos personagens mais marcantes da trama continuam ligados ao universo artístico de diferentes formas.
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Guilherme Fontes, 59 anos, continua ligado à televisão e ao streaming
Responsável por interpretar Alexandre, um dos personagens principais e mais lembrados da novela, Guilherme Fontes segue trabalhando como ator. Participou recentemente da série Os outros (Globoplay) e em uma participação especialno remake de Renascer (2024).
Guilherme é discreto, longe dos estúdios, mantém a vida em uma propriedade cercada pela Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, onde costuma compartilhar momentos ligados à natureza e à vida em família.
Christiane Torloni, 69 anos, segue nos palcos e em causas ambientais
A eterna Diná continua entre os nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira. Em 2026, a atriz percorre o país com a peça Dois de Nós, espetáculo que divide com Antônio Fagundes. Além da carreira artística, mantém forte atuação em campanhas ligadas à preservação ambiental.
Antônio Fagundes, 77 anos, voltou ao horário nobre
O intérprete de Otávio Jordão retornou à televisão em 2026 com uma participação na novela Quem Ama Cuida, interpretando o empresário Arthur Brandão.
Paralelamente, segue em cartaz com a peça Dois de Nós e mantém uma presença ativa nas redes sociais compartilhando recomendações literárias.
Andréa Beltrão, 61 anos, continua entre os nomes da TV
Após viver Lisa em A Viagem, Andréa construiu uma trajetória marcada por personagens de destaque. Depois de seu último papel em No Rancho Fundo (2024), ela foca seus trabalhos em 2026 na curadoria, gestão e produção de espetáculos no Teatro Poeira (RJ), espaço cultural badalado que comanda com Marieta Severo.
Maurício Mattar, 62 anos, trocou as novelas por uma rotina no campo
O eterno Téo diminuiu o ritmo na televisão e passou a focar na música e na administração de sua fazenda. Seu último trabalho fixo foi na Record, em 2021, na novela Genesis. Hoje, dedica boa parte da agenda à carreira de cantor, viajando pelo Brasil fazendo shows intimistas.
Miguel Falabella, 67 anos, referência nos bastidores
Após interpretar Raul, o artista consolidou uma carreira como ator, diretor, produtor e roteirista. Atualmente, tornou-se o principal nome por trás dos grandes musicais da Broadway no Brasil. Entre 2025 e 2026, ele assumiu a tradução, direção e produção de superespetáculos nacionais de enorme bilheteria, como as novas montagens de Cabaret e Elvis – A Musical, além de escrever roteiros e séries para plataformas de streaming.
Lucinha Lins, 73 anos, continua unindo atuação e música
A intérprete de Estela segue ativa nos palcos e em produções audiovisuais. A atriz concilia a atuação com a música. Curiosamente, ela está no elenco de A Viagem: O Filme, interpretando a matriarca Dona Maroca. Nos palcos, segue cantando no espetáculo Palavra de Mulher, que roda o país homenageando Chico Buarque.
Fernanda Rodrigues, 46 anos, nunca deixou a televisão
A atriz que deu vida à pequena Bia seguiu carreira artística na fase adulta. Não parou de atuar na TV e emendou o trabalho com o de apresentadora. Seu papel mais recente de grande destaque foi a vilã cômica e golpista Alicinha na novela Fuzuê (2024).
Daniel Ávila, 41 anos, construiu carreira na dublagem
Conhecido pelo papel de Dudu, o ator seguiu ligado às artes, mas longe das novelas. Hoje em dia ele construiu uma carreira como dublador profissional, dando a voz em português a dezenas de personagens marcantes de produções internacionais de peso, como o vilão Ramsay Bolton em Game of Thrones. Também trabalha ativamente com teatro de rua independente com o tradicional grupo carioca Tá na Rua.
Felipe Martins, 65 anos, escolheu os bastidores
O intérprete de Tato se afastou da rotina das novelas e passou a atuar principalmente como professor e diretor de teatro, comandando oficinas e cursos de formação de novos atores no Rio de Janeiro
Mais de 32 anos após sua estreia, A Viagem permanece como uma das produções mais marcantes da teledramaturgia brasileira.
*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia