Clint Eastwood encerra carreira após 72 anos no cinema

Ao longo da carreira, acumulou diversas indicações ao Oscar e venceu as categorias de Melhor Diretor e Melhor Filme. - (crédito: Divulgação)

Clint Eastwood decidiu encerrar a carreira após mais de sete décadas dedicadas ao cinema. A aposentadoria do ator e diretor foi confirmada pelo filho do astro, Kyle Eastwood, em entrevista à Franceinfo.

“Tenho muitas ótimas lembranças de trabalhar com ele. Ele está aposentado agora. Tive a sorte de poder trabalhar com ele em tantos filmes. Foi uma experiência maravilhosa para mim”, afirmou Kyle.

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Considerado uma das maiores lendas de Hollywood, Eastwood construiu uma trajetória de 72 anos marcada por sucessos tanto diante quanto atrás das câmeras. Como ator, ganhou notoriedade em clássicos do faroeste, como “Por Um Punhado de Dólares”, “Por Uns Dólares a Mais” e “Três Homens em Conflito”, além de filmes como “Perseguidor Implacável”, “Alcatraz: Fuga Impossível”, “As Pontes de Madison”, “Gran Torino”, “Menina de Ouro” e “A Mula”.

Na direção, também consolidou o nome entre os grandes cineastas da indústria. Entre os trabalhos mais reconhecidos estão “Os Imperdoáveis”, “Menina de Ouro”, “Cartas de Iwo Jima”, “Sully”, “Sniper Americano” e “Richard Jewell”. Ao longo da carreira, acumulou diversas indicações ao Oscar e venceu as categorias de Melhor Diretor e Melhor Filme.

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O último trabalho de Eastwood foi “Jurado Nº 2”, lançado em 2024. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o cineasta ainda buscava um projeto que pudesse servir como despedida definitiva das telas antes de encerrar a trajetória em Hollywood.

