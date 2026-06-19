Esposa de jogador desabafa sobre críticas que ele recebe durante Copa

Esposa de Gabriel Magalhães desabafa sobre críticas ao jogador durante a Copa do Mundo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gabrielle Figueiredo, esposa de Gabriel Magalhães, zagueiro da Seleção Brasileira, abriu o coração sobre os desafios de manter a família diante dos holofotes durante a Copa do Mundo.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora afirmou que, em alguns momentos, sente necessidade de defender o marido publicamente das críticas que recebe. "É muito difícil quando tentam diminuir ele depois de tudo o que ele vem fazendo pelo time. Então, decidi me posicionar e recebemos muito apoio", disse.

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A esposa de Gabriel Magalhães contou ter se adaptado melhor diante das críticas com o passar dos tempos. "Hoje, muito melhor do que antes. Acho que, com o tempo, a gente aprende a filtrar. E eu simplesmente bloqueio qualquer comentário maldoso que tente nos diminuir diretamente", afirmou.

A emoção de ver Gabriel disputar sua primeira Copa do Mundo também tem um significado especial para a família. Apesar do sentimento, Gabrielle Figueiredo destacou os sacrifícios que fazem parte de um atleta no geral. "As pessoas veem o jogo, mas não veem o tempo longe da família nem os momentos importantes que, às vezes, não dá para estar presente. Esse mês celebramos três anos de casados, e também faço aniversário, e não poderemos estar juntos. Faz parte da profissão, mas não deixa de ser difícil", explicou.

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