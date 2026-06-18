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Você Decide retorna com novos talentos em quadro do Domingão com Huck

Quadro retorna no Domingão com Huck e aposta em novos talentos para evitar influência do público nas votações

Você Decide retorna com elenco de novos talentos em quadro do Domingão com Huck - (crédito: Observatorio da TV)
Você Decide retorna com elenco de novos talentos em quadro do Domingão com Huck - (crédito: Observatorio da TV)

Fenômeno entre 1992 e 2000, o Você Decide retorna à programação da Globo como quadro do Domingão com Huck, com estreia marcada para domingo (21). Diferente da versão original, a emissora optou por não escalar atores famosos, transformando o projeto em vitrine para novos talentos.

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Segundo o diretor artístico Paulo Silvestrini, nomes já conhecidos poderiam influenciar as votações do público, que continuam sendo parte central do formato. Agora, os desfechos das histórias serão escolhidos pelos espectadores através do portal Gshow.

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A nova fase também terá espaço para debates ampliados: além de convidados famosos, especialistas vão comentar os temas de cada episódio. "Muita coisa mudou desde a primeira versão. Hoje, a internet amplia e aquece o fórum de discussão", explicou Silvestrini, que tem ligação afetiva com o projeto foi nele que estreou na Globo como assistente de direção em 1993.

O retorno acontece após várias tentativas frustradas de resgatar o formato, incluindo projetos em 2016, 2017 e 2025. Agora, a emissora aposta na força da interação ao vivo e na descoberta de novos rostos para conquistar novamente o público.

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 18/06/2026 22:35
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