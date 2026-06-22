Fora das novelas, Marcos Pitombo dá zoom em peitoral peludo na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marcos Pitombo compartilhou uma galeria de fotos sem camisa em uma praia do Rio de Janeiro. O ex-ator da Globo mostrou, em destaque, o peitoral saliente e peludo. Os elogios foram inevitáveis.

"Gatão demais", "Como é lindo e gostoso", "Gato", "Sempre lindo", "Muito gato", "Lindo demais", "Pitombo!", "Gatão amado", foram alguns comentários.

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Em dezembro de 2025, Marcos viveu momentos de terror após ser perseguido por um stalker. Durante entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, o ator deu detalhes de como eram as abordagens.

Começou através de mensagens numa rede social, sempre não tendo consentimento, mensagens perturbadoras, né, de diversos temas, às vezes até de cunho sexual, invasivas, e depois ele começou a me perseguir no meu trabalho. Eu estava com um espetáculo no de abordagem física. Começou no digital e depois passou para o físico, disparou.