Morre Robson Barros, um dos primeiros paquitos da Xuxa, aos 57 anos

Morreu aos 57 anos Robson Barros, integrante da primeira equipe de paquitos que acompanhou Xuxa Meneghel na televisão. O falecimento foi comunicado pela família nas primeiras horas deste domingo (21/6) pelas redes sociais do ex-assistente de palco. A causa da morte não foi informada.

Familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens durante o velório, marcado para este domingo no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo. O sepultamento está programado para ocorrer mais tarde, no Cemitério de Congonhas.

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Por meio de suas redes sociais, Xuxa Meneghel lamentou a morte de Robson: “Meu Robson paulistinha, você foi e é um cara incrível, que Deus te receba com um sorriso lindo e muito carinho, você merece todos os aplausos meu eterno paquito. Te amamos”, escreveu.

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Popularmente chamado de Rob, ele ficou conhecido nacionalmente ao participar do elenco que acompanhava Xuxa no Xou da Xuxa, um dos programas infantis de maior audiência da televisão brasileira entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990.

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Depois de deixar a vida artística, Robson passou a atuar nos bastidores do setor de entretenimento. Em parte dessa trajetória, trabalhou junto ao pai, profissional que integrou a equipe técnica responsável por produções do cantor Roberto Carlos.