Saiu a lista de novos votantes no Oscar: tem brasileiros na jogada

O diretor de arte Thales Junqueira, de O agente secreto, entrou na lista de convidados - (crédito: Internet/ Reprodução)

Numa lista de mais de 500 nomes de profissionais, oficialmente convidados, sob o aval do Ceo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Bill Kramer e da presidente da entidade Lynette Howell Taylor, brasileiros de vários segmentos finalmente apareceram para incrementar o quadro de diversidade, gradualmente proposto pelo grupo que vota no Oscar.

Como esperado, a equipe de O agente secreto, indicado a quatro prêmios no Oscar 2026, marcou presença forte. Além do editor Matheus Farias e do diretor de elenco Gabriel Domingues, foram chamados o diretor de arte Thales Junqueira, a diretora de fotografia russa Evgenia Alexandrova, e a dupla Rita Azevedo (figurinista) e Marisa Amenta (maquiagem).

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A mineira Wilssa Esser, de filmes como Nosso segredo e Temporada, também foi convidada a integrar o grupo, no mesmo lote de novos membros que incluiu o diretor Marcelo Caetano, do grande sucesso LGBTQIA+ Baby.