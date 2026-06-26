Do BBB para o Bumbódromo: Parintins vive 'boom' e ingressos disparam

Projeção nacional transformou Parintins em um dos destinos culturais mais disputados do país - (crédito: Montagem sobre imagens do Instagram @parintinsoficial)

Por Letícia Passos

O Bumbódromo abre as portas nesta sexta-feira (26/6), para o início da a 59ª edição do Festival Folclórico de Parintins. A disputa entre o Boi Caprichoso e o Boi Garantido, que se estende até o domingo (28/6), transcende as fronteiras da Ilha da Magia e atrai, neste ano, uma expectativa de 120 mil turistas, conforme reportado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

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Em meio ao crescimento da projeção nacional do evento, impulsionado nos últimos anos pela exposição na televisão, outro assunto ganhou espaço entre os frequentadores: o forte aumento no preço dos ingressos.



Das telinhas para o Brasil

O interesse pelo festival cresceu de forma significativa a partir de 2024, quando Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido, participou do Big Brother Brasil (BBB). Ao longo da temporada, a dançarina levou para o reality elementos da cultura amazônica e apresentou a disputa entre os bois a milhões de telespectadores, ampliando a curiosidade do público pelo espetáculo.

Para o amo do Boi Garantido, João Paulo (JP) Faria, Isabelle Nogueira é "sem dúvida alguma" um marco para o festival. Ao Correio, JP afirmou que ao alcançar mais de 5 milhões de seguidores no Instagram durante particapção no programa, a cunhã-poranga se tornou "o maior perfil relacionado a Boi Bumbá", trazendo atenção para o festival e ajudando a promover oportunidades para os trabalhadores envolvidos na festa.

Segundo o amo, Nogueira "abriu muitas portas para todos nós e, sem dúvida alguma é um divisor de águas, não só na história do Garantido, mas no Festival."

Dois anos depois, foi a vez de Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Caprichoso, integrar o elenco do programa. A presença de representantes dos dois bois no reality consolidou o Festival de Parintins como um evento conhecido nacionalmente e ampliou a procura por ingressos, que passaram a se esgotar poucas horas após o início das vendas.

Ingressos 140% mais caros

O aumento da demanda veio acompanhado de uma forte valorização dos ingressos. Dados do Ministério Público do Amazonas (MPAM) mostram que o valor do passaporte da arquibancada central para as três noites do Festival de Parintins passou de R$ 2 mil em 2024 para R$ 2,4 mil em 2025 e atingiu R$ 4,8 mil em 2026. No período, o preço acumulou alta de 140%, o que significa que o ingresso ficou 2,4 vezes mais caro do que em 2024.

Na edição deste ano, os valores oficiais podem chegar a:

Arquibancada Central: R$ 4.800;

Cadeira Tipo 1: R$ 4.500;

Arquibancada Especial: R$ 3.960;

Cadeira Tipo 2: R$ 3.000.

Segundo o MPAM, os aumentos ocorreram sem justificativa suficiente para os consumidores e motivaram uma investigação sobre a política de comercialização adotada para o festival.

Na justiça

Em janeiro deste ano, a Justiça do Amazonas aceitou uma Ação Civil Pública proposta pelo MPAM e incluiu os bois Caprichoso e Garantido como réus no processo, ao lado da empresa Amazon Best, responsável pela venda dos ingressos. Para o Ministério Público, as associações também são beneficiárias da arrecadação obtida com a comercialização das entradas.

A investigação também questionou mudanças na política de meia-entrada. Conforme o órgão, entre 2024 e 2025 a empresa alterou a forma de cobrança de modo que o valor da meia-entrada, fixado em R$ 2,4 mil, passou a superar o preço da entrada inteira praticado na edição anterior, quando o mesmo setor custava R$ 2 mil.

Apesar da disputa judicial e dos preços elevados, o interesse pelo Festival de Parintins segue em alta. Os ingressos para a edição de 2026 se esgotaram em menos de quatro horas após a abertura das vendas, em dezembro do ano passado. Enquanto se cobra transparência sobre a composição dos custos, o festival inicia mais uma edição cercado pelo entusiasmo do público.

João Paulo Faria afirmou que o Garantido "vem para bater de frente" em 2026, e que as expectativas são de que esta edição seja "grandiosa" para os amantes da festa.