Patixa Teló: quem é a influenciadora que promove inclusão e humor nas redes

Patixa ganhou projeção nacional após participar, em 2024, do reality show 'Rancho do Maia', sendo considerada a primeira pessoa com síndrome de Down a participar de um reality show no país

Em 2019, a influenciadora ela chegou a ser homenageada pelo Bloco Lagarto Salgado, bloco de rua de Parintins, que lançou a marchinha "Patixa pode ser o que quiser, no mundo da fantasia pode ser qualquer mulher" - (crédito: Junior Souza/ Manicoré)

A influenciadora paraense transsexual Patixa Teló acumula mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram e tem chamado atenção nas redes sociais com vídeos onde mistura autenticidade, humor e forte conexão com a cultura amazônica. Patixa ganhou projeção nacional após participar, em 2024, do reality show Rancho do Maia, idealizado pelo influenciador Carlinhos Maia, sendo uma das primeiras pessoas com síndrome de Down a participar de um reality show no país.

Autointitulada “Rainha do Amazonas”, Patixa é embaixadora do Boi Caprichoso, tricampeão do Festival de Parintins — uma das maiores manifestações culturais do Norte do país. Em uma publicação recente do bumbá nas redes sociais, ela foi descrita como “ousada, irreverente, inconfundível… um ícone que representa, com autenticidade, toda a essência de ser do Povo Caprichoso”.

Em 2019, a influenciadora chegou a ser homenageada pelo Bloco Lagarto Salgado, bloco de rua de Parintins, que lançou a marchinha “Patixa pode ser o que quiser, no mundo da fantasia pode ser qualquer mulher”. Durante o evento de lançamento, Patixa celebrou seu amor pela região. “Eu sou Patixa Teló do Facebook. Eu danço, faço comerciais, tô feliz sendo uma artista do Amazonas e com esse reconhecimento. O Amazonas me encanta, Parintins me encanta”, declarou.

Irreverência

Além do contexto cultura explorado por Patixa, internautas também se divertem com os momentos de irreverência da influenciadora, assim como os desabafos — que promovem conexão com os seguidores. Um desses momentos foi quando Patixa estava dando uma entrevista para a emissora SBT e cortou o repórter respondendo um sonoro "não" quando questionada se engataria um romance com o homem.

Coreografia e ritmo. Patixá não pensa duas vezes antes de entregar muito humor nos trabalhos que realiza como influencer.

Pode até parecer inusitado, mas com um agrado em dinheiro, a influencer pode se sentir mais motivada em tirar algumas fotos com os fãs.

Por Raphaela Peixoto e Ronayre Nunes
postado em 22/08/2025 19:07 / atualizado em 22/08/2025 19:18
