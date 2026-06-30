O detalhe curioso do novo papel de Rainer Cadete em Quem Ama Cuida

O detalhe curioso do novo personagem de Rainer Cadete surpreendeu o ator - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Rainer Cadete foi escalado para a segunda fase de Quem Ama Cuida, atual novela das nove da Globo. Na trama, ele interpretará César, médico sócio da clínica de Rafael (João Vitor Silva) que é casado com Bia (Maria Ribeiro) e será perseguido por Brigitte (Tatá Werneck).

Em entrevista ao portal Notícias da TV, o ator revelou que o personagem será especialista numa região específica da parte íntima. Eu não sabia que existia essa especialização em bumbum de pêssego dentro da dermatologia, afirmou.

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Estou frequentando bastante esse universo, vendo os profissionais trabalharem e aprendendo muito. É interessante trazer um procedimento que está tão em alta para uma novela das nove e poder discutir também a importância de escolher profissionais responsáveis e produtos seguros, contou Rainer Cadete, que apontou a surpresa pelo ofício, e o impacto sobre sua carreira.

Estou achando muito legal, porque esses médicos ajudam muitas pessoas a se sentirem melhor, mas também aprendi que existem produtos e produtos. É preciso muito cuidado para que tudo seja seguro para a saúde, declarou o artista.

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