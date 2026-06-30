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Veja trailer dublado de 'Rayman Legends Retold!' com Guilherme Brigs e Leandro Hainis

Bruno Casemiro, Giovanna Calegaretti e Mari Haruno também fazem parte do elenco

O jogo ganha versão dublada por grandes nomes da dublagem brasileira como Brigs e Hainis - (crédito: Divulgação)
O jogo ganha versão dublada por grandes nomes da dublagem brasileira como Brigs e Hainis - (crédito: Divulgação)

A Ubisoft liberou o trailer dublado do remake Rauman Legends Retold!, lançado em algumas plataformas e com previsão em 1º de outubro para Playstation 5.

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O jogo conta a história de Rayman e seus amigos, que dormiram por 100 anos e nessa época pesadelos se multiplicaram e capturaram as princesas guerreiras. Agora, os três amigos — Rayman, Globox e Teensies — vão partir em uma aventura para derrotar o novo mestre do submundo, explorar novos domínios e salvar as criaturas mágicas escondidas.

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E com esse lançamento, a equipe investiu em um elenco de peso para dublar o projeto. Trazendo vozes conhecidas pelos brasileiros e por gerações, o jogo promete apelar para os fãs de animações, games e entretenimento.

O estúdio Keywords Brasil foi o responsável pelo projeto e trouxe Leandro Hainis, Guilherme Briggs, Mari Haruno e Giovana Calegaretti, que emprestam as suas vozes, respectivamente, aos personagens Rayman, Globox, Barbara e Betilla.

Guilherme Briggs é conhecido por ter dublado personagens icônicos como Buzz Lightyear, de Toy Story, Scooby-Doo, Superman (em diferentes animações), Mickey Mouse, Optimus Prime e Cosmo, tendo uma das trajetórias mais reconhecidas da dublagem brasileira. Hainis, por sua vez, fez a versão em português do personagem Flor Tagarela, em Super Mario Bros. Wonder.

O elenco completo da dublagem inclui:

  • Rayman — Leandro Hainis
  • Globox — Guilherme Briggs
  • Teensy — Bruno Casemiro
  • Betilla — Giovanna Calegaretti
  • Barbara — Mari Haruno
  • Murphy — Gilberto Rocha Junior
  • Bubble Dreamer — Cesar Emilio
  • Orb — Fábio Azevedo
  • The Magician — Fábio Azevedo
  • Allain Allure — André Sauer
  • Elder Teensie — Carlos Moura
  • Mr. Soccer — Marco Antônio Costa

Confira o trailer aqui!

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 30/06/2026 09:37
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