Veja trailer dublado de 'Rayman Legends Retold!' com Guilherme Brigs e Leandro Hainis

O jogo ganha versão dublada por grandes nomes da dublagem brasileira como Brigs e Hainis - (crédito: Divulgação)

A Ubisoft liberou o trailer dublado do remake Rauman Legends Retold!, lançado em algumas plataformas e com previsão em 1º de outubro para Playstation 5.

O jogo conta a história de Rayman e seus amigos, que dormiram por 100 anos e nessa época pesadelos se multiplicaram e capturaram as princesas guerreiras. Agora, os três amigos — Rayman, Globox e Teensies — vão partir em uma aventura para derrotar o novo mestre do submundo, explorar novos domínios e salvar as criaturas mágicas escondidas.

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E com esse lançamento, a equipe investiu em um elenco de peso para dublar o projeto. Trazendo vozes conhecidas pelos brasileiros e por gerações, o jogo promete apelar para os fãs de animações, games e entretenimento.

O estúdio Keywords Brasil foi o responsável pelo projeto e trouxe Leandro Hainis, Guilherme Briggs, Mari Haruno e Giovana Calegaretti, que emprestam as suas vozes, respectivamente, aos personagens Rayman, Globox, Barbara e Betilla.

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Guilherme Briggs é conhecido por ter dublado personagens icônicos como Buzz Lightyear, de Toy Story, Scooby-Doo, Superman (em diferentes animações), Mickey Mouse, Optimus Prime e Cosmo, tendo uma das trajetórias mais reconhecidas da dublagem brasileira. Hainis, por sua vez, fez a versão em português do personagem Flor Tagarela, em Super Mario Bros. Wonder.

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O elenco completo da dublagem inclui:

Rayman — Leandro Hainis

Globox — Guilherme Briggs

Teensy — Bruno Casemiro

Betilla — Giovanna Calegaretti

Barbara — Mari Haruno

Murphy — Gilberto Rocha Junior

Bubble Dreamer — Cesar Emilio

Orb — Fábio Azevedo

The Magician — Fábio Azevedo

Allain Allure — André Sauer

Elder Teensie — Carlos Moura

Mr. Soccer — Marco Antônio Costa

Confira o trailer aqui!