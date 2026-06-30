Por onde andam as paquitas que voltam aos palcos com Xuxa em 'O Último Voo da Nave'

Na publicação, a apresentadora apareceu reunida com parte das antigas assistentes de palco - (crédito: Globo )

No último domingo, 28, Xuxa Meneghel compartilhou nas redes sociais um registro dos primeiros ensaios da turnê O Último Voo da Nave ao lado de algumas ex-paquitas. Na publicação, a apresentadora apareceu reunida com parte das antigas assistentes de palco, que voltarão a dividir o show com ela em um espetáculo que promete celebrar uma das fases mais marcantes de sua trajetória na televisão.

O reencontro despertou a nostalgia dos fãs e também a curiosidade sobre os caminhos que essas mulheres seguiram após deixarem o universo das paquitas. Enquanto algumas construíram carreiras de sucesso como atrizes e apresentadoras, outras apostaram no jornalismo, na direção de televisão, na advocacia, na comunicação e até no empreendedorismo, mantendo, em muitos casos, uma ligação especial com Xuxa ao longo dos anos.

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Quem são as paquitas que estarão na turnê?

Joana Mineiro

Integrante das Paquitas Geração 2000, Joana Mineiro seguiu um caminho diferente após deixar a televisão. Formada em jornalismo, ela atua na área de comunicação empresarial e costuma compartilhar nas redes sociais momentos da maternidade ao lado do filho, além de conteúdos sobre sua rotina.

Tati Maranhão

Tati continua trabalhando ao lado de Xuxa. Formada em jornalismo, ela é assessora de comunicação da apresentadora e frequentemente usa as redes sociais para relembrar momentos da parceria. Em Pra Sempre Paquitas, Tati contou que foi a própria artista quem financiou sua faculdade.

Flávia Fernandes

Após a experiência como paquita, Flávia Fernandes construiu carreira como atriz, apresentadora e arte-educadora. Ela participou de produções para cinema e televisão, incluindo filmes premiados e projetos recentes no audiovisual brasileiro.

Andréa Veiga

Primeira paquita da história, Andréa Veiga permaneceu ao lado de Xuxa entre os programas Clube da Criança e Xou da Xuxa. Depois da despedida, trabalhou como atriz, apresentadora e jornalista, passando por emissoras como Globo, Record, CNT e rádios do Rio de Janeiro. Também lançou um livro voltado à maternidade.

Ana Paula Guimarães

A eterna Catuxa trocou os palcos pelos bastidores da televisão. Depois de atuar como atriz nos anos 1990, retornou para a equipe de Xuxa na produção dos programas da apresentadora e, posteriormente, tornou-se diretora de televisão. Entre seus trabalhos mais recentes está a direção artística do documentário Pra Sempre Paquitas.

Ana Paula Almeida

Lembrada pelo público como Pituxita Bonequinha, Ana Paula hoje divide o tempo entre o empreendedorismo, palestras e apresentações em eventos temáticos sobre os anos 1980 e 1990. Também cursa biomedicina e costuma compartilhar sua rotina nas redes sociais.

Caren Lima

Uma das integrantes da geração mais jovem das paquitas, Caren permaneceu ligada à equipe de Xuxa por alguns anos após o fim do grupo, inclusive participando do TV Xuxa. Atualmente, está afastada da televisão e atua na área do direito, profissão para a qual se formou.

Priscilla Couto

Depois de deixar a televisão, Priscilla Couto também escolheu seguir carreira jurídica. Formada em direito, exerce a advocacia, mas continua participando de encontros e shows nostálgicos ao lado de outras ex-paquitas em eventos dedicados à cultura pop dos anos 1980 e 1990.

Uma homenagem à história de Xuxa

O retorno das ex-paquitas faz parte da proposta de O Último Voo da Nave, que pretende revisitar os principais momentos da carreira musical e televisiva de Xuxa. A turnê reúne músicas que marcaram gerações, figurinos inspirados nas diferentes fases da artista e referências ao universo que transformou a apresentadora em um dos maiores ícones da televisão brasileira.

A estreia ocorre em São Paulo, nos dias 25 e 31 de julho. Depois, o espetáculo segue para Curitiba, em 26 de setembro; Belo Horizonte, em 14 de novembro; e será encerrado no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela Eventim, com preços que variam entre R$ 97 e R$ 1,5 mil, dependendo do setor escolhido e da modalidade de ingresso, como meia-entrada, entrada social ou inteira.