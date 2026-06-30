Microsoft considera fechar Arkane e cancelar desenvolvimento de jogo do Blade

Uma nova onda de demissões na divisão de games da Microsoft está próxima de acontecer. Estúdios e funcionários vão ser atingidos nessa nova leva. A informação é do jornalista Tom Warren do portal The Verge. Fontes próximas apontam que estúdios vão ser fundidos e jogos serão cancelados no processo, entre eles, a Arkane Studios, que desenvolve um jogo baseado no vampiro da Marvel, Blade.
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O maior motivo por trás das demissões no estúdio francês seria o corte de gastos dentro da divisão de games da Xbox. Warren diz que a fonte ainda o alertou que a data de lançamento do jogo havia sido empurrada para final de 2027, e que Blade está ficando sem orçamento para ser finalizado. Outra opção para além do cancelamento de Blade é a Microsoft vender o estúdio para alguma outra empresa.
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Anteriormente, a Bloomberg havia apontado que vários estúdios estão sob a mira de venda ou de demissões dentro da Microsoft, a Double Fine de Psychonauts, a Compulsion Games de South of Midnight e a Ninja Theory de Hellblade. Segundo Warren, a Compulsion já está convicta do fechamento do estúdio. O jornalista aponta que os rumores estão entre 500 até mil demissões nesta nova leva na Microsoft.
Essa forma de reformulação dura dentro da Microsoft é graças à nova CEO da divisão de games, Asha Sharma, que disse, no último mês, que “teve de tomar difíceis decisões”. O esforço principal da nova chefe é tornar a marca atrativa novamente, não só no catálogo digital do game pass, mas nos games exclusivos e consoles disponíveis.
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