"Sempre fui mais cantora, e a Eliana sempre foi mais apresentadora", disse Mara Maravilha - (crédito: Reprodução/Instagram/Globo)





Mara Maravilha abriu o jogo sobre como enxerga Eliana. A apresentadora, que já causou polêmica pelas suas declarações em torno de suposta rivalidade com outras famosas, apontou que a contratada da Globo é uma grande referência para ela na TV.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ela destacou: "Sempre fui mais cantora, e a Eliana sempre foi mais apresentadora. A Eliana é extraordinária. Acho que, de todas, incluindo a mim, ela é a que tem mais sabedoria de tudo. A gente tem muito que aprender com ela", iniciou.

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"Sou muito feliz pelo sucesso dela, de verdade. Tive a oportunidade de conhecê-la e gosto demais. Ela, uma vez, falou assim: Não preciso provar que eu gosto de você, que eu já te provei. E eu falei: É verdade. Estou, há três anos, na Rede Gospel e, por mais incrível que pareça, aprendi, me espelhei e me propus a aprender olhando para a Eliana", comentou Mara Maravilha.

"Não brigo com ninguém"

Na entrevista, ela também falou sobre atritos públicos em que se envolveu, e garantiu que o coração está limpo. "Se eu encontrar hoje, vou falar oi, beleza?, beleza. () Não brigo com ninguém, as pessoas que arrumam confusão comigo", concluiu a apresentadora.

O texto Mara Maravilha fala sobre antigas confusões e cita Eliana: Não brigo com ninguém foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.