Neymar indica fim de ciclo na Seleção Brasileira: "Tentei"

A história de Neymar na Seleção Brasileira parece ter chegado ao fim neste domingo (5/7), com a eliminação na Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O maior artilheiro fez menção à estreia pela Canarinho e indicou que não vestirá mais a camisa do Brasil.

O jogador falou rapidamente com o comentarista Bruno Formiga, da ge tv, quando deixava o gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey-EUA.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A frase de Neymar faz referência ao primeiro jogo dele com a camisa da Seleção, também disputado no MetLife, em agosto de 2010. Na oportunidade, ele fez um dos gols da equipe na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos.

Diante da Noruega, o meia-atacante também deixou o dele, desta vez de pênalti, mas praticamente no minuto final. Ele não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 e viu o Brasil ser eliminado nas oitavas de final da Copa.

Neymar na Seleção

Neymar deixa a Seleção Brasileira como o maior artilheiro oficial, com 80 gols em 130 jogos. Ele também contribuiu com 58 assistências.

O único título com a camisa do Brasil foi a Copa das Confederações de 2013.