Graciele Lacerda faz desabafo inesperado sobre filha com Zezé Di Camargo





Graciele Lacerda usou as redes sociais e fez uma reflexão sobre a maternidade. Na ocasião, a influenciadora contou como a chegada da filha, Clara, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, mudou sua forma de viver viagens.

Através do Instagram, ela abriu o coração sobre como sua vida mudou desde a chegada da menina, após curtir dias de descanso em Maragogi, no litoral de Alagoas. Segundo ela, as viagens que antes eram marcadas principalmente pelo trabalho hoje ganharam um novo significado.

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Viajei muitos anos com o Mô, passando por vários lugares. Mas, na maioria das vezes, era a trabalho. Era aeroporto, hotel, show e o caminho de volta, sem tempo para realmente viver cada lugar, iniciou.

"Mudou completamente"

Graciele contou, ainda, que a chegada de Clara mudou completamente sua percepção sobre a vida e o modo de aproveitar os momentos em família. A Clara chegou e mudou completamente a forma como enxergo tudo isso. Ela me fez desacelerar e descobrir o prazer dos passeios mais simples e das experiências que antes passavam despercebidas, refletiu.

Hoje, não são só as viagens. São os parques, o teatro, um lugar novo para brincar, uma cafeteria diferente, uma exposição, um dia como o de ontem. Tudo vira uma oportunidade de criar memórias e apresentar o mundo para ela, enquanto redescubro esse mesmo mundo pelos olhos de uma criança, apontou. Por fim, a esposa de Zezé Di Camargo resumiu a nova fase de sua vida como uma mudança de perspectiva.

No fim, percebi que os lugares são apenas o cenário. O que realmente faz tudo valer a pena são os momentos que vivemos juntos. E a Clara me deu o presente de aprender a viver cada um deles, pontuou Graciele Lacerda.

O texto Graciele Lacerda faz desabafo inesperado sobre a filha com Zezé Di Camargo: Mudou completamente foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.