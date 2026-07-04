De volta à Globo, Cristiana Oliveira faz desabafo sobre envelhecimento: "Não vivo de passado" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Cristiana Oliveira está de volta à dramaturgia da Globo com Então É Amor?, microdrama que acaba de estrear no Globoplay. A atriz, que não é vista com papel fixo em uma novela inédita da emissora desde Salve Jorge (2012), abriu o jogo sobre o novo desafio na carreira.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a veterana celebrou a oportunidade de dialogar com novas gerações, mas ressaltou que não pretende viver ligada às expectativas que o público ainda projeta sobre ela.

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"Tem gente que acha que eu deveria estar protagonizando a novela das nove, que tenho que ser jovem a vida inteira, que não posso envelhecer. Mas escolhi não ficar presa lá atrás. Escolhi olhar daqui para frente. Sou além das personagens", apontou Cristiana Oliveira.

"Não vivo de passado"

Apesar de ser lembrada até hoje por ter sido a Juma Marruá, protagonista da versão original de Pantanal (1990), da extinta Rede Manchete, ela destacou não ser dependente dos sucessos do passado. "Tenho meu passado como minha história. Respeito a minha história. Sou também o que fui, mas não vivo de passado", pontuou a atriz.

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