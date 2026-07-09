Tuca Andrada teme que Neymar jogue na próxima Copa do Mundo: "Inferno" - (crédito: Reprodução/ Globo Tuca Andrada e Neymar)

Tuca Andrada usou a rede social X para mostrar o seu "pavor" com a possibilidade de Neymar jogar na Copa do Mundo de 2030.

E quando você acha que o pesadelo acabou, o menino ameaça jogar mais uma Copa. Um inferno a vida do brasileiro", desabafou.

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Alguns boatos apontam que Neymar pode retornar na próxima Copa, afinal, neste Mundial, Cristiano Ronaldo defendeu a seleção de Portugal com 41 anos e Messi, da Argentina, com 39. O jogador brasileiro, em 2030 estará com 39.

Após vexame na Copa, o pai de Neymar, Neymar da Silva Santos, implorou para o filho não se aposentar da carreira de jogador de futebol.

"Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou", disse.

E qd vc acha que o pesadelo acabou o "menino" ameça jogar mais uma copa. Um inferno a vida do brasileiro. — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) July 8, 2026

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