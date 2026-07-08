Fernanda Torres relembra caso de blackface e revela proposta de bets

A atriz brasileira Fernanda Torres revelou ter rejeitado uma proposta milionária para divulgar apostas esportivas online, as bets. A declaração foi dada na última terça-feira (7/7), durante participação na nova temporada do programa Conversa com Bial, da TV Globo.

“Eu não fiz bet. é aquilo, né? Você não pode fazer a Eunice Paiva e depois acabar dizendo: ‘vai, apostar aí’”, contou a protagonista de Ainda estou aqui, vencedor de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

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“E tem uma coisa difícil nesses contratos, quanto mais as pessoas perdem, mais você ganha”, acrescentou Torres. “É uma coisa que depois, quando você bate lá no céu, talvez dê problema, né?”, brincou.

Ainda durante a entrevista, Fernanda relembra situações vividas durante a campanha internacional do longa-metragem. Ela conta que momentos antes de participar do talk-show de Jimmy Kimmel, um assessor a alertou sobre uma antiga polêmica envolvendo um episódio em que apareceu de blackface em 1998.

À época, um vídeo de um esquete de humor do Fantástico de 18 anos atrás ressurgiu na imprensa americana destacando o uso do blackface por Fernanda Torres. A técnica consiste em pintar o rosto de preto para interpretar um personagem negro, algo que hoje é considerado racista.

"Todo mundo que é comediante pecou, politicamente enganado, entre 1980 e 2000. Todos nós pecamos. Todo mundo tem [alguma prática relacionada a blackface nesse período]. Chico Anysio também... E aí eu parei e falei: 'Foi em 1998?' Aí eu comecei a tremer... E falei: 'Gente, a Cinderela vai acabar como uma atriz racista sul-americana'", relembrou Fernanda.

Ela conta que na mesma noite, enquanto lia notícias no celular, Fernanda viu uma publicação de Karla Sofía Gascón, do filme “Emilia Pérez”, sugerindo que a brasileira possuía uma equipe para difamar o público contra ela.

Ainda durante a conversa, Fernanda aproveitou para elogiar a atuação de Selton Mello no longa. Segundo ela, o parceiro de trabalho entendeu a potência de Rubens Paiva, seu personagem, apresentando uma figura significativa no longa.

Fernanda relembrou ainda momentos marcantes da carreira e da vida pessoal, falou sobre a relação com os pais e recordou o breve relacionamento que viveu com o apresentador na juventude.

Gravado no Teatro Fernanda Montenegro, o episódio marcou a abertura da nova temporada do programa, que passa a ser exibido semanalmente às terças-feiras.