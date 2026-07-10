Brasileiro quebra recorde do Guinness ao dar 195 beijos na namorada

O casal de namorados e médicos atuou na linha de frente no combate ao coronavírus durante a pandemia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O brasileiro Renato Bayma Gaia bateu um dos recordes mais românticos da Guinesss World Records, organização que registra recordes mundiais, ao lado da namorada Naiara Roberta Ribeiro de Marins.

Juntos, a dupla conseguiu atingir a marca de maior número de beijos compartilhados em 30 segundos entre um casal, com um total de 195 beijinhos. A informação foi confirmada pela Guiness nesta quinta-feira (9/7).

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Conforme informado por Vicki Newman, integrante da equipe jornalística da Guinesss, o recorde não poderia ter sido atingido em um momento melhor: na última segunda-feira (6/7) comemorou-se o Dia Internacional do Beijo.

A dupla afirmou que queria realizar o feito por se considerar "o melhor casal do mundo". Ambos médicos, Renato e Naiara atuaram na linha de frente no combate ao coronavírus durante a pandemia e, atualmente, comemoram um ano e meio de relacionamento.

Assista ao momento:

Most kisses in 30 seconds by a pair ???? 195 by Renato Bayma Gaia and Naiara Roberta Ribeiro de Marins ???????? pic.twitter.com/CnGeN0G8E8 — Guinness World Records (@GWR) July 10, 2026

Outros Recordes

Renato já acumula diversos recordes mundiais, entre eles o de menor tempo para montar e derrubar uma sequência de dez livros (6,68 segundos) e o de maior rotação dos pés na categoria masculina, com um ângulo de 210,66 graus.

Com a nova conquista, ele afirmou acreditar que se tornou o brasileiro com o maior número de títulos reconhecidos em recordes mundiais. O desafio também teve um significado pessoal: registrar o nome da namorada, Naiara, ao seu lado nas listas oficiais de recordistas.

Faixa-preta de taekwondo, Renato diz que tem verdadeira paixão por competir e conquistar novos feitos. Durante a tentativa que garantiu o recorde, ele apareceu vestindo a camisa do São José E.C., seu clube de futebol favorito, e celebrou o resultado distribuindo uma sequência de beijos no rosto de Naiara, que acompanhava a comemoração sorrindo.

O casal já definiu o próximo objetivo e deseja superar a marca de maior número de beijos trocados por uma dupla em um minuto. Atualmente, o recorde pertence aos japoneses Cherry Yoshitake, conhecido como Mr Cherry, e Kumiko Shiratori, que contabilizaram 277 beijos.

Segundo Renato, a intenção é usar seus recordes como forma de transmitir mensagens positivas e inspirar outras pessoas. Além de médico, o rapaz também é doador de medula óssea.