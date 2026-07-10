Ator afirmou que não descarta a possibilidade de emplacar uma carreira pastora - (crédito: Reprodução/Instagram)





Felipe Simas abriu o coração sobre as mudanças da vida pessoal após sua conversão ao evangelismo ao longo do último ano.

Em entrevista à revista Caras, o ator afirmou que não descarta a possibilidade de emplacar uma carreira pastoral. "Posso ter uma carreira pastoral talvez, mas o que mais me interessa é ter um conhecimento não só da religião, mas da sociedade, do ser humano, do por que o ser humano busca essa transcendência, esse Deus e, quando encontra, é transformado. Sempre tive curiosidade", disse.

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"Nasci onde não falava sobre Deus"

Felipe Simas, por sua vez, destacou a diferença entre seus irmãos, e como valoriza. "Eu nasci em um lar que não falava muito sobre Deus, mas agia com muito amor. Os meus pais nos amavam muito, falavam a verdade o tempo todo. Amo conversar com meus irmãos e escutar a maneira como eles enxergam o mundo. Somos parecidos na maneira como amamos e respeitamos as diferenças", declarou.

"Quando eu me converto, eu experimento uma coisa que eu busquei a vida inteira que é o amor sem julgamento, o perdão sem perguntar por quê. É o que tenho buscado todos os dias da minha vida, completou ele. Em tempo, o ator não é visto nas telinhas desde a novela Dona de Mim (2025).

O texto Felipe Simas fala sobre conversão e planos de carreira como pastor: Nasci onde não falava sobre Deus foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.