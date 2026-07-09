Ana Elisa Ribeiro lança dois livros de poesia em Brasília nesta sexta

A poeta, linguista, pesquisadora e editora Ana Elisa Ribeiro desembarca em Brasília nesta sexta-feira (10/7) para lançar dois novos livros de poesia: Vaga memória, publicado pela Editora Peirópolis, e Instruções para arquitetos: poemas-conversa, da Editora Moinhos. O encontro ocorre às 19h, na Livraria Circulares, na Asa Norte, com conversa mediada por Ludimila Moreira e Thainá Carvalho, seguida de sessão de autógrafos.

As duas obras revelam diferentes caminhos da escrita da autora, mas compartilham o interesse pelas memórias, pelos afetos e pelas experiências cotidianas. Em Vaga memória, volume 13 da Biblioteca Madrinha Lua, os poemas exploram a passagem do tempo, as relações familiares e os vínculos entre diferentes gerações. A obra também aborda temas como a infância, os desencontros amorosos e a morte, apresentada sob o olhar curioso das crianças.

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Para a autora, o olhar infantil permite recuperar perguntas que a vida adulta costuma abandonar. “As crianças conseguem fazer perguntas que os adultos já não fazem. Elas enxergam de ângulos que já perdemos. Aproveitei a voz daquela criança para fazer perguntas estranhas e também para tirar conclusões que já não tiramos normalmente”, diz.

Já Instruções para arquitetos: poemas-conversa transforma a casa em espaço de encontro, convivência e criação. Inspirado nas lembranças das conversas entre mulheres da família reunidas no antigo quartinho de costuras da avó da autora, o livro propõe uma reflexão sobre arquitetura, linguagem e memória. A obra reúne poemas que aproximam o universo doméstico da construção literária, sugerindo que casas e livros compartilham a capacidade de abrigar histórias, afetos e presenças.

Ana Elisa conta que começou a escrever poemas em resposta aos textos enviados pela poeta Flávia de Queiroz, com quem compartilha reflexões sobre o morar e o conviver. “Ela tratava da casa onde mora, das paredes, dos quadros, e isso me tocava muito. Tenho uma relação forte com a minha casa também. Comecei a escrever poemas que respondiam aos dela. É um livro entre amigas que se conhecem pouco, mas compartilham o fazer poesia”, relata.

O encontro na Livraria Circulares marca o retorno da autora ao espaço cultural brasiliense. Além do lançamento, Ana Elisa pretende transformar a ocasião em um momento de troca com os leitores. “A ideia é que tenhamos um curso brevíssimo sobre o processo de edição de livros literários, depois um bate-papo mais aberto e, então, a sessão de autógrafos. Certamente levarei minha vontade de que as pessoas possam conhecer minha poesia e curtir umas boas horas de conversa”, afirma.

Natural de Belo Horizonte, Ana Elisa Ribeiro é doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professora e pesquisadora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), além de escritora, editora e tradutora. Entre seus livros de poesia estão Álbum, vencedor do Prêmio Manaus de Literatura, Dicionário de imprecisões, que integrou a lista longa do Prêmio Jabuti, e Menos ainda. Seus poemas já foram traduzidos para o espanhol, inglês, francês e tcheco.

Além da produção literária, Ana Elisa coordena a Biblioteca Madrinha Lua, coleção da Editora Peirópolis dedicada à publicação de poetas brasileiras contemporâneas. Batizada em homenagem à escritora Henriqueta Lisboa, a iniciativa busca ampliar a visibilidade de autoras de diferentes regiões e gerações, fortalecendo a presença da poesia escrita por mulheres no cenário literário nacional.

Serviço

Lançamento de “Vaga memória” e "Instruções para arquitetos: poemas-conversa"

10 de julho, às 19h, na Livraria Circulares (SHCGN CRN 714/715, Asa Norte, Brasília)

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel