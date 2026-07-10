Fama de vilã: Pizza pode, sim, fazer parte de uma dieta saudável

Ingredientes frescos e nutritivos, como vegetais e grãos, são fundamentais para transformar a pizza em uma refeição saudável e equilibrada, destacam especialistas - (crédito: Flow)

A pizza é frequentemente apontada como uma das responsáveis pelo ganho de peso, mas essa fama pode ser injusta. Segundo a nutricionista Camila Alho, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, o prato pode fazer parte de uma alimentação equilibrada.

O impacto na saúde depende da frequência de consumo, da qualidade dos ingredientes e do padrão alimentar geral. "Nenhum alimento, isoladamente, determina a saúde de uma pessoa. O que faz diferença é o conjunto das escolhas alimentares ao longo do tempo", afirma a nutricionista.

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O alerta é relevante diante do avanço do sobrepeso no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que 62,6% da população adulta apresenta excesso de peso, condição ligada ao aumento do risco de hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Quando a alimentação diária é baseada em alimentos frescos e pouco processados, uma refeição como a pizza não representa um problema, explica Alho.

O que torna a pizza menos saudável

O cuidado deve ser maior com pizzas que concentram grandes quantidades de embutidos, bacon, calabresa, queijos gordurosos e bordas recheadas. Esses ingredientes elevam o valor calórico e a ingestão de sódio e gorduras saturadas.

O consumo excessivo desses componentes está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A composição da refeição também interfere, com refrigerantes, bebidas alcoólicas e sobremesas que aumentam a carga calórica.

Dicas para uma pizza mais equilibrada

Algumas escolhas ajudam a tornar o prato mais saudável. Opções incluem massas de fermentação natural ou integrais, maior inclusão de vegetais nos recheios, redução da quantidade de queijos e a preferência por proteínas magras.

Controlar as porções e comer com atenção, sem distrações, também favorece a percepção da saciedade. "Não existe alimento proibido para quem busca uma alimentação saudável. O que existe é frequência de consumo", destaca a nutricionista.

Para pessoas com diabetes, hipertensão ou colesterol elevado, a recomendação é redobrar a atenção ao teor de sódio e gordura das coberturas. Nesses casos, pequenas adaptações permitem o consumo sem comprometer o tratamento.

A orientação para o Dia da Pizza, celebrado em 10 de julho, é fazer escolhas conscientes, pois a saúde é construída por hábitos diários, e não por uma refeição isolada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.