4 dicas para reduzir o consumo de sal

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo excessivo de sódio representa um grave problema de saúde pública global. No Brasil, a ingestão média diária é estimada em aproximadamente 9,3 g — quase o dobro do recomendado pela OMS, que é de até 5 g por dia — e está associada a alimentos como o próprio sal de mesa, embutidos, temperos industrializados, caldos concentrados, molhos prontos, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, refeições congeladas e até refrigerantes.

“Muitas pessoas estão ‘perdendo a mão’ no uso do sal, seja nos preparos caseiros, na adição à mesa com aquela pitadinha extra ou pela praticidade, optando por produtos processados ou ultraprocessados, nos quais o sódio é um ingrediente essencial. O alerta é para o consumo em doses superiores às nossas necessidades fisiológicas, o que pode trazer diversos malefícios à saúde”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, fellow da The Obesity Society – TOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

O consumo excessivo de sal impacta diretamente a saúde, contribuindo para diversos riscos. “O principal deles é a hipertensão, uma das principais causas de risco para eventos cardiovasculares, como infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência cardíaca. Outro risco está associado a doenças como câncer de estômago, agravamento dos sintomas de asma, osteoporose, cálculos e outras doenças renais, além da obesidade”, alerta o médico.

A seguir, o Prof. Dr. Durval Ribas recomenda 4 práticas para reduzir o consumo de sal no dia a dia. Confira!

1. Prefira alimentos in natura

Consuma frutas, legumes, grãos e carnes frescas, além de produtos minimamente processados. O sódio é frequentemente usado em alimentos industrializados para dar textura, cor, sabor e atuar como conservante.

2. Substitua o sal por temperos naturais

Evite adicionar sal antes de provar a comida e, se possível, retire o saleiro da mesa. Sempre que puder, o substitua por temperos naturais, como cebola, alho, limão e ervas aromáticas, como salsinha, manjericão, alecrim e orégano, além de especiarias como cominho, páprica e cúrcuma.

Reduzir o sal aos poucos ajuda na adaptação do paladar (Imagem: frantic00 | Shutterstock)

3. Reduza o consumo do sal aos poucos

Isso ajuda na adaptação do paladar e favorece um hábito alimentar mais saudável, o que é essencial para evitar problemas causados pelo consumo excessivo de sódio. Para ajudar nesse processo, leia os rótulos dos alimentos e escolha aqueles com menor teor de sódio, pois algumas versões contêm potássio no lugar de parte do sódio.

4. Evite molhos prontos e opte por preparações caseiras

Prefira versões caseiras, sempre que possível, pois os produtos prontos contêm grandes quantidades de sódio. Assim, é possível controlar melhor a quantidade de sal utilizada.

Por Edna Vairoletti