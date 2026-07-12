Cantor cearense revela vício em apostas e diz ter perdido R$ 800 mil

Nas redes sociais, Vittim afirmou ainda que o vício o levou a tentar tirar a própria vida em mais de uma ocasião - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor cearense Victor Custódio Gomes, conhecido artisticamente como Vittim, revelou nas redes sociais que enfrenta há cinco anos um vício em apostas esportivas e jogos de cassino. "É um vício desgraçado, um vício que parece que não tem fim. Eu acabei com a minha vida em apostas esportivas, apostas de cassino, essas coisas", afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais.

No relato, Vittim disse que vendeu todos os equipamentos de trabalho por valores abaixo do mercado para sustentar o hábito. Segundo ele, o vício também provocou o afastamento de amigos e afetou sua atividade profissional. .

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao g1, o artista disse que perdeu cerca de R$ 800 mil com as apostas. Ele contou ainda que, em alguns momentos, deixou de pagar integrantes de sua equipe para usar o dinheiro nos jogos. "Às vezes deixava os meninos [músicos] sem receber para pegar o dinheiro e jogar", afirmou.

O artista ainda contou que começou a apostar em casas esportivas presenciais e, posteriormente, migrou para plataformas on-line. Segundo ele, os ganhos iniciais estimularam a continuidade das apostas até que as perdas passaram a se acumular. "No começo foi muito bom. A gente ganha muito. Mas depois, quando começa a perder, você perde de uma vez", relatou ao portal.

Leia também: Edson Fachin associa bets ao crime organizado

Nas redes sociais, Vittim afirmou ainda que o vício o levou a tentar tirar a própria vida em mais de uma ocasião. Ele disse que mantém a agenda de shows como forma de preservar a saúde mental e evitar permanecer sozinho em casa, ambiente que associa ao agravamento da compulsão.

Ao finalizar o relato nas rede sociais, cantor pediu desculpas aos fãs pelo tom de desespero e deixou um alerta rigoroso para que outras pessoas não entrem no mundo das apostas. "Quem estiver nessa desgraça, que saia. Isso acaba com a vida da pessoa", declarou, reforçando que o jogo não é um caminho viável para ninguém.