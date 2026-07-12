Cantor cearense revela vício em apostas e diz ter perdido R$ 800 mil

O cantor cearense Victor Custódio Gomes, conhecido artisticamente como Vittim, revelou nas redes sociais que enfrenta há cinco anos um vício em apostas esportivas e jogos de cassino. "É um vício desgraçado, um vício que parece que não tem fim. Eu acabei com a minha vida em apostas esportivas, apostas de cassino, essas coisas", afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais.
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No relato, Vittim disse que vendeu todos os equipamentos de trabalho por valores abaixo do mercado para sustentar o hábito. Segundo ele, o vício também provocou o afastamento de amigos e afetou sua atividade profissional. .
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Em entrevista ao g1, o artista disse que perdeu cerca de R$ 800 mil com as apostas. Ele contou ainda que, em alguns momentos, deixou de pagar integrantes de sua equipe para usar o dinheiro nos jogos. "Às vezes deixava os meninos [músicos] sem receber para pegar o dinheiro e jogar", afirmou.
O artista ainda contou que começou a apostar em casas esportivas presenciais e, posteriormente, migrou para plataformas on-line. Segundo ele, os ganhos iniciais estimularam a continuidade das apostas até que as perdas passaram a se acumular. "No começo foi muito bom. A gente ganha muito. Mas depois, quando começa a perder, você perde de uma vez", relatou ao portal.
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Nas redes sociais, Vittim afirmou ainda que o vício o levou a tentar tirar a própria vida em mais de uma ocasião. Ele disse que mantém a agenda de shows como forma de preservar a saúde mental e evitar permanecer sozinho em casa, ambiente que associa ao agravamento da compulsão.
Ao finalizar o relato nas rede sociais, cantor pediu desculpas aos fãs pelo tom de desespero e deixou um alerta rigoroso para que outras pessoas não entrem no mundo das apostas. "Quem estiver nessa desgraça, que saia. Isso acaba com a vida da pessoa", declarou, reforçando que o jogo não é um caminho viável para ninguém.