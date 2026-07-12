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Daniela Mercury vira ré após apoio a Lula em show com recursos públicos em São Paulo

Processo investiga uso de recursos públicos em show realizado no dia 1º de maio de 2022, em São Paulo

Daniela Mercury vira ré após apoio a Lula em show com recursos públicos em São Paulo - (crédito: TMJBrazil)
Daniela Mercury vira ré após apoio a Lula em show com recursos públicos em São Paulo - (crédito: TMJBrazil)

A Justiça de São Paulo tornou ré a cantora Daniela Mercury em um processo que apura o uso de verba pública em um show realizado no Dia do Trabalhador de 2022, na capital paulista. A informação foi revelada pela coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

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De acordo com os autos, o evento aconteceu em 1º de maio, na Praça Charles Miller, e teve custo total de R$ 170 mil aos cofres públicos. Desse valor, R$ 100 mil foram destinados à artista. Também participaram Dexter, KL Jay e Mateo Piraces, que também figuram como réus, além da produtora responsável pela contratação.

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A ação foi movida pelo deputado estadual Gil Diniz, que aponta possível uso indevido de recursos públicos e classifica o evento como um showmício em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, prática vedada fora do período eleitoral.

Durante a apresentação, Daniela Mercury puxou coro com o público com frases como Eu quero Lula e exibiu uma bandeira com a imagem do político, o que ampliou a repercussão do caso e gerou questionamentos sobre o caráter do evento.

Na defesa, a produtora responsável afirma que não houve irregularidade na contratação, sustenta que a manifestação da artista está protegida pela liberdade de expressão e pede a improcedência da ação, além da condenação do autor do processo, o deputado Gil Diniz, ao pagamento dos ônus processuais. O caso segue em tramitação na Justiça paulista, com envio de carta precatória à Bahia para que a cantora seja ouvida.

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Redação - TMJBrazil

    Por Redação - TMJBrazil
    postado em 12/07/2026 23:01
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