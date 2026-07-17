Internacional anuncia contratação do goleiro Matheus Cunha

O Internacional anunciou, na noite desta sexta-feira (17), a contratação do goleiro Matheus Cunha. O jogador chega ao clube gaúcho por empréstimo com opção de compra junto ao Cruzeiro. Ele assina com o Colorado até junho do próximo ano.

Matheus Cunha, aliás, tem contrato com o clube celeste até o fim de 2028. O goleiro deixa Belo Horizonte após perder espaço no comando de Artur Jorge.

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Cunha, de 25 anos, iniciou a carreira no Flamengo. Após passar pela base do São Paulo do sub-13 até o sub-20, chamou a atenção do Rubro-Negro carioca, que o trouxe em 2020 exatamente para esta categoria. Após muito tempo na reserva, ganhou as primeiras oportunidades em 2022, atuando em 36 partidas em 2023.

Aos poucos, perdeu espaço e voltou a ser banco com a chegada de Rossi. Ainda em 2025, assinou com o Cruzeiro sem custos para a temporada 2026, mas não agradou nesta curta passagem. Ele, que disputou 12 partidas, tem contrato até dezembro de 2028 com o clube mineiro.

Contratação de goleiro era prioridade no Internacional

A busca por um goleiro era, afinal, prioridade no Internacional. Com Rochet voltando lesionado da disputa da Copa do Mundo por Uruguai, o clube foi em busca de uma reposição. No entanto, ouviu negativa por parte do Barcelona (EQU) ao tentar contratar José Contreras, de 31 anos.

O arqueiro, titular da seleção da Venezuela, é um dos destaques do time equatoriano e não deve sair. O jogador, aliás, tem vínculo com os equatorianos somente até o fim da temporada. Assim, já pode assinar um pré-contrato e deixar o clube sem custos em janeiro.



