Neymar se reapresenta ao Santos e prepara volta aos gramados

Neymar voltou à rotina do Santos nesta sexta-feira (17) ao se reapresentar no CT Rei Pelé após a participação na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O camisa 10 chegou ao centro de treinamento durante a tarde e iniciou imediatamente a programação preparada pelo departamento de fisiologia.

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O atacante passou por avaliações físicas e realizou atividades na academia como parte do processo de reintegração ao elenco. Enquanto isso, a comissão técnica acompanha a evolução do jogador antes de definir quando ele estará apto para voltar aos gramados. Neymar possui contrato com o Peixe até dezembro deste ano e, neste momento, a tendência é que permaneça na Vila Belmiro até o fim do vínculo.

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Retorno depende da evolução física

A presença de Neymar na viagem para a Venezuela ainda não está garantida. O Santos enfrenta a Universidad Central, na próxima terça-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Nesse sentido, o departamento de futebol prefere agir com cautela para evitar qualquer risco físico.

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Além disso, o clube entende que o atacante precisa recuperar o ritmo após o desgaste acumulado durante o Mundial, muito embora não tenha atuado muito em campo. A participação no Mundial terminou nas oitavas, ao perder para a Noruega, caindo pela primeira vez nesta fase desde 1990. Após a eliminação, o pai de Neymar chegou a defender que o filho continue a carreira como jogador profissional, mesmo diante da decepção.

Mesmo com a indefinição sobre o compromisso internacional, existe a possibilidade de Neymar voltar a atuar no próximo fim de semana. Por outro lado, a comissão técnica comandada por Cuca só pretende utilizá-lo quando houver total segurança sobre sua condição. Caso não viaje, a reestreia pode ocorrer somente diante da Chapecoense, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro.