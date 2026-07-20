Roger Nores, amigo de Liam Payne, cantor que morreu em outubro de 2024 após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina, foi oficialmente inocentado na investigação sobre a morte do ex-vocalista do One Direction.
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Segundo os documentos judiciais obtidos pelo jornal New York Post , o empresário, acusado de abandonar o artista, de 31 anos, na hora do acidente que resultou em sua morte, foi totalmente liberado de todas as acusações criminais.
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Roger foi alvo de acusações de ter deixado Liam Payne sozinho, mesmo sabendo que o cantor enfrentava problemas com dependência química. Nores sustentava que era apenas amigo do falecido, e que havia feito tudo ao seu alcance para ajudá-lo.
Os juízes acataram a tese da defesa, decidindo que Liam era responsável por suas próprias decisões e concluindo que Nores não tinha responsabilidade criminal. Essa, porém, ão é a primeira vitória jurídica de Nores no caso da morte de Payne: em fevereiro de 2025, ele já havia sido inocentado de acusações de homicídio culposo.
O texto Amigo de Liam Payne é inocentado em investigação sobre a morte do cantor foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.