Amigo de Liam Payne é inocentado em investigação sobre a morte do cantor - (crédito: Reprodução/Instagram Roger Nores e Liam Payne)

Roger Nores, amigo de Liam Payne, cantor que morreu em outubro de 2024 após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina, foi oficialmente inocentado na investigação sobre a morte do ex-vocalista do One Direction.

Segundo os documentos judiciais obtidos pelo jornal New York Post , o empresário, acusado de abandonar o artista, de 31 anos, na hora do acidente que resultou em sua morte, foi totalmente liberado de todas as acusações criminais.

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Roger foi alvo de acusações de ter deixado Liam Payne sozinho, mesmo sabendo que o cantor enfrentava problemas com dependência química. Nores sustentava que era apenas amigo do falecido, e que havia feito tudo ao seu alcance para ajudá-lo.

Os juízes acataram a tese da defesa, decidindo que Liam era responsável por suas próprias decisões e concluindo que Nores não tinha responsabilidade criminal. Essa, porém, ão é a primeira vitória jurídica de Nores no caso da morte de Payne: em fevereiro de 2025, ele já havia sido inocentado de acusações de homicídio culposo.

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