Cristian Cravinhos critica ‘Tremembé’ e reage a romance na prisão: "Mentira"

Cristian Cravinhos, um dos condenados pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, voltou aos holofotes após comentar a série Tremembé, lançada pela Prime Video em 31 de outubro. No domingo (2/11), ele publicou críticas diretas à produção em seus stories do Instagram. “Bora galera! Muita mentira kkkk. Que série ruim!!!”.

A série retrata o período em que Cravinhos cumpriu pena na Penitenciária de Tremembé II, em São Paulo — conhecida como o “presídio dos famosos”. No enredo, o personagem baseado nele mantém um relacionamento homoafetivo com outro detento, chamado Duda, e protagoniza cenas de sexo explícito e de fetiche, incluindo um pedido por uma calcinha. O trecho rapidamente viralizou, reacendendo discussões sobre o passado do ex-presidiário.

As publicações de Cravinhos foram vistas como uma reação ao modo como a série dramatiza aspectos íntimos de sua vida atrás das grades. Embora inspirada em fatos e reportagens, a produção mistura ficção e realidade ao adaptar os relatos para o formato de entretenimento.

Entre as principais referências está o livro Suzane: Assassina e Manipuladora, do jornalista Ulisses Campbell, que também divulgou uma suposta carta de 12 de junho de 2016 (Dia dos Namorados) escrita por Cristian para “Dudinha”, apelido de Ricardo de Freitas Nascimento, o homem com quem teria se envolvido no presídio. A publicação incluía ainda uma calcinha preta, mencionada no texto como símbolo do relacionamento.

Ricardo, ou Duda, foi condenado a 26 anos por assalto à mão armada e transferido para Tremembé II, onde dividiu ala com os irmãos Cravinhos. Filho de um policial, era descrito por Campbell como alguém “de gestos bem femininos” e que rapidamente chamou atenção dos demais presos. O primeiro contato ocorreu quando Duda pediu ajuda a Daniel Cravinhos, que trabalhava na marcenaria da unidade. O gesto de solidariedade evoluiu para uma aproximação entre ele, Daniel e Cristian.

Segundo o livro, o novato passou a conviver diariamente com os irmãos e, com o tempo, iniciou um romance com Cristian, que o chamava carinhosamente de “Lua”. O relacionamento, marcado por ciúmes, teria durado até a saída de Cravinhos do presídio para o regime aberto.

Na adaptação da Amazon, João Pedro Mariano interpreta Duda, enquanto Kelner Macêdo vive Cristian Cravinhos.

Condenado em 2006 a 38 anos e 6 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado, Cristian Cravinhos participou do assassinato dos pais de Suzane, ocorrido em 31 de outubro de 2002. O crime, arquitetado por Suzane e executado por Daniel e Cristian, teve como motivação a herança milionária da família. Na madrugada do crime, Suzane abriu a porta da casa para os irmãos, que atacaram o casal enquanto dormia e simularam um assalto para despistar a polícia.

Cravinhos progrediu para o regime semiaberto em 2013 e, cinco anos depois, para o aberto. Cumpriu pena em Tremembé II, o mesmo presídio retratado na série, e desde 2023 encontra-se em liberdade condicional, monitorado eletronicamente e sujeito a restrições judiciais.

Cristian Cravinhos critica ‘Tremembé’ (foto: Reprodução / Instagram)

