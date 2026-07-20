Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, na esfera judicial, Gusttavo Lima argumentou que não foi ele quem contratou os seguranças do evento. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Gusttavo Lima conquistou uma vitória em um processo processo movido por um fã que alegou ter sido agredido pelos seguranças do cantor.

A Justiça do Rio julgou improcedente a ação iniciada por Wallace de Sousa Beserra, que pedia uma indenização por danos morais. O caso teve origem em abril de 2022, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homem alegou que foi ao Hara Soares com a esposa e, no final da apresentação, tentou passar pelas grades de proteção para fazer fotos com o ‘Embaixador’.

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Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, na esfera judicial, Gusttavo Lima argumentou que não foi ele quem contratou os seguranças do evento. A juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias entendeu que Wallace não apresentou provas suficientes que vinculassem os supostos agressores à equipe do artista.

"A segurança externa e interna de grandes recintos de espetáculos cinge-se à responsabilidade da empresa organizadora do evento e dos proprietários do espaço locado, e não do artista contratado para a estrita execução da prestação musical, salvo se demonstrada a participação direta da segurança pessoal deste, o que não ocorreu", disse a magistrada.

O texto Justiça decide a favor de Gusttavo Lima em processo milionário de fã foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.