Festival Gastronômico divulga programação musical da segunda edição

Quatro dias de música, gastronomia e cultura vão transformar a Lagoa do Iriry em um dos principais pontos de encontro de Rio das Ostras. A programação musical da segunda edição do Festival Gastronômico foi divulgada e levará ao público apresentações gratuitas de artistas locais e regionais entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. O evento reúne shows, gastronomia, atividades culturais e ações voltadas ao turismo, oferecendo atrações para todas as idades.

Ao longo dos quatro dias, o palco do Festival receberá bandas, cantores, DJs e apresentações instrumentais, valorizando artistas da região e ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes. A programação foi distribuída entre o período da tarde e da noite, permitindo que o público aproveite a experiência gastronômica enquanto acompanha os shows.

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O Festival Gastronômico foi pensado para proporcionar uma experiência completa ao público. A programação musical foi cuidadosamente selecionada para valorizar os talentos da nossa região e criar a atmosfera perfeita para quem deseja reunir a família, apreciar a gastronomia local e viver momentos especiais à beira da Lagoa do Iriry. Teremos apresentações para todos os gostos, sempre com muita qualidade, destaca o produtor do evento, Paulo Moreira.

Confira a programação musical

A abertura acontece na quinta-feira, 30 de julho, às 19h, com a banda The Crocodiles. Às 21h, o cantor Robson Farah encerra a primeira noite de apresentações.

Na sexta-feira, 31 de julho, a programação continua com Dinho Oliveira, às 19h, seguido por Tibi, às 21h.

O sábado, 1º de agosto, será o dia com maior número de atrações musicais. A programação começa às 11h, com DJ Tássio Duarte. Às 13h, sobe ao palco Cláudia Falcão. Em seguida, às 15h, será a vez de Lu Oliveira.

O DJ Tássio Duarte retorna às 17h e, às 22h, o encerramento da programação do Festival Gastronômico ficará por conta de Luan Schuenckel.

No domingo, 2 de agosto, a programação começa às 13h, com Jac Esteves. Às 15h, acontece o Segundo Set Instrumental. Às 17h, o público acompanha o show de Sérgio Meireles & Vintage Waves. Encerrando a programação musical do Festival Gastronômico, a banda Black Doze sobe ao palco às 22h.

Realização e patrocinadores

A segunda edição do Festival Gastronômico de Rio das Ostras é uma realização do Núcleo Gourmet, com correalização do Sindicomércio e produção da Like Produtora. O evento conta com patrocínio de iFood e Sebrae; apoio de Fratello, Axxonal, GoTrix, Vilarejo Praia, Pousada Maresia Costa Azul, Shopping Plaza Rio das Ostras, CEG Contabilidade, SAAE, Rio+ Saneamento e Moret Social; além do apoio institucional da Câmara Municipal de Rio das Ostras, da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Prefeitura de Rio das Ostras.

Região dos Lagos recebe outros grandes eventos

O Araruama Wine & Jazz Festival acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na Praça Antônio Raposo, reunindo degustações de vinhos, gastronomia e uma programação musical dedicada ao jazz e ao blues. A entrada é gratuita.

Em Casimiro de Abreu, a programação reúne gastronomia e música. Entre os dias 24 e 26 de julho, Barra de São João recebe a 30ª edição do Festival de Crustáceos, com pratos especiais nos restaurantes da região e show de Leoni na abertura.

Pelo Festival Sesc de Inverno, a Beira-Rio recebe Negra Li (25/7) e Thiago Martins (26/7). Já a Praça Feliciano Sodré, no Centro de Casimiro de Abreu, será palco dos shows de Yan (1º/8) e Tchakabum (2/8). Todas as atrações têm entrada gratuita.

Nos dias 25 e 26 de julho, das 15h às 21h, a Pousada Latitude 22, em Rio das Ostras, recebe o 12º Salão Simplesmente Noivas, reunindo fornecedores dos segmentos de casamentos e festas.

A programação inclui apresentações da Cia. Musical Segundo Sonhos, da dupla Celsinho e Jonatas, performance de violino e saxofone, além dos DJs Eduardo Sousa, Oscar Martinez e Nuno. O evento também contará com desfiles das marcas Brilho das Noivas e Mon Chéri Ateliê.

A entrada é gratuita.