A Fazenda 18: o que já sabemos sobre a nova temporada do reality da Record - (crédito: Observatorio da TV)





A contagem regressiva para A Fazenda 18 já começou. Um dos principais realities da televisão brasileira retorna à programação da Record e a emissora começa a revelar as primeiras novidades preparadas para a nova temporada.

Mais uma vez sob o comando de Adriane Galisteu, o programa chegará à 18ª edição apostando na fórmula que se consolidou ao longo dos anos confinamento de celebridades, convivência intensa, provas, formação da Roça, votação popular e atividades com os animais , mas com mudanças na estrutura da sede e na dinâmica do jogo.

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O diretor do núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli, já está envolvido na formação do elenco. Apesar das inúmeras listas de possíveis participantes que circulam na imprensa e nas redes sociais, a Record ainda não anunciou oficialmente nenhum nome.

Quando estreia A Fazenda 18?

A estreia de A Fazenda 18 está marcada para segunda-feira, 14 de setembro de 2026. A data foi anunciada oficialmente por Adriane Galisteu durante uma participação na reta final de Casa do Patrão. Na ocasião, a apresentadora antecipou que a edição terá novidades, embora preserve a essência rural que caracteriza o formato. Será mais uma temporada de Galisteu à frente da atração. Ela assumiu o comando de A Fazenda em 2021 e, desde então, tornou-se uma das figuras diretamente associadas ao reality.

A Fazenda 18 terá 22 participantes

Outra informação já confirmada pela Record é o número de competidores. A Fazenda 18 contará com 22 peões. Galisteu antecipou ainda a preparação de novas provas e mudanças relacionadas à convivência dos participantes. Os detalhes sobre essas dinâmicas, entretanto, ainda estão sendo mantidos em segredo. O elenco é justamente um dos pontos de maior expectativa.

Rodrigo Carelli afirmou em junho que a equipe já havia começado a formar o que classificou como um supercasting para A Fazenda 18. Ao mesmo tempo, fez um alerta para pessoas interessadas em participar do programa: não existe cobrança feita por empresários ou agências que possa garantir uma vaga no reality.

Quem estará em A Fazenda 18?

Por enquanto, nenhum participante de A Fazenda 18 foi oficialmente anunciado pela Record. E existe um detalhe importante para quem acompanha as tradicionais listas de cotados que surgem antes da estreia.

Em conversa recente com Adriane Galisteu, Rodrigo Carelli comentou justamente as listas de famosos apontados como possíveis participantes e foi categórico ao afirmar que elas estavam tudo errado. Portanto, até que a emissora ou a direção do programa faça os anúncios oficiais, nomes publicados como supostos peões devem ser tratados apenas como especulação. A estratégia de guardar o elenco para mais perto da estreia também ajuda a alimentar a expectativa em torno do programa.

Sede de A Fazenda ganhará camarim

As mudanças não estarão restritas ao elenco e às provas. Rodrigo Carelli revelou que a sede ganhará um camarim para os participantes, localizado ao lado do quarto. O novo espaço será destinado à preparação dos peões e representa uma novidade na estrutura da casa.

Outra alteração significativa acontecerá no famoso deck onde são realizadas as votações. Segundo Carelli, o espaço está ficando três vezes maior. A ampliação permitirá inclusive que uma parte das festas da temporada aconteça no local.

É uma mudança interessante porque o deck ocupa posição estratégica na narrativa de A Fazenda. É ali que normalmente acontecem alguns dos momentos de maior tensão do jogo, especialmente durante as formações de Roça.

Rancho do Fazendeiro ganhará mais importância

Outra promessa da direção envolve o Rancho do Fazendeiro. O espaço terá importância maior dentro de A Fazenda 18 e os acontecimentos realizados por lá deverão ser mais explorados na edição exibida pela Record.

A mudança pode ampliar o peso da função de Fazendeiro, um dos elementos fundamentais da estrutura do reality. Ainda não foram apresentados todos os detalhes sobre como essa maior importância funcionará na prática, portanto será necessário aguardar os próximos anúncios da emissora.

A Fazenda 18 terá mais programas ao vivo

Uma das revelações mais interessantes feitas por Rodrigo Carelli é o aumento da presença do ao vivo. O diretor afirmou que a temporada terá um monte de programas ao vivo, indicando que A Fazenda 18 deverá investir ainda mais na imprevisibilidade proporcionada pela transmissão em tempo real.

Para um reality baseado essencialmente na convivência, esse pode ser um elemento importante. Quanto menor o intervalo entre os acontecimentos dentro da sede e aquilo que chega ao público, maior tende a ser a sensação de acompanhamento imediato do jogo.

Ainda falta, porém, a Record detalhar quais dias da semana terão transmissões ao vivo e como ficará organizada a programação da temporada.

Adriane Galisteu continua no comando

Se existem novidades no formato, uma peça importante permanece: Adriane Galisteu segue como apresentadora de A Fazenda. Galisteu já começou, inclusive, a entrar no clima da nova edição. Em publicação divulgada pela Record, brincou que estava tirando a poeira da bota e se preparando para retornar ao reality em setembro.

A permanência da apresentadora garante continuidade ao programa depois de cinco anos de construção de uma identidade própria no comando da atração. Galisteu conseguiu desenvolver uma maneira particular de conduzir o reality, transitando entre o humor, as provocações aos participantes e a firmeza necessária principalmente durante as formações de Roça e eliminações.

O que ainda não sabemos sobre A Fazenda 18?

Apesar das primeiras informações divulgadas, a Record ainda guarda vários dos elementos mais aguardados da temporada. A principal incógnita continua sendo o elenco completo. Também faltam informações detalhadas sobre as novas provas, eventuais alterações nas regras, dinâmica da primeira semana e outras surpresas do jogo. A tendência natural é que essas informações sejam liberadas gradualmente à medida que a estreia de 14 de setembro se aproxima.

Por enquanto, o cenário oficial é bastante claro: A Fazenda 18 terá 22 participantes, Adriane Galisteu novamente na apresentação, novas provas, mudanças na sede, deck ampliado, camarim para os peões, maior importância para o Rancho do Fazendeiro e uma quantidade maior de programas ao vivo. A Record também sinaliza que o casting será uma das grandes apostas da temporada.

Depois de 17 edições, A Fazenda chega a 2026 com o desafio de continuar renovando um formato cuja essência depende justamente daquilo que nenhuma direção consegue controlar completamente: a química ou a falta dela entre os participantes confinados.

E é justamente quando o elenco funciona que o fogo no feno deixa de ser apenas um bordão e passa a comandar a temporada.

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