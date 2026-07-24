Anitta canta com Maria Bethânia e Alceu Valença em novo álbum 'EQUILIBRIVM II'

Além de Bethânia e Alceu Valença, o álbum traz colaborações de Martnália, MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MCs, Kbrum e Grupo Ofá - (crédito: Reprodução Youtube)

Anitta lançou na quinta-feira (23/7), o álbum EQUILIBRIVM II, continuação do projeto iniciado em abril deste ano. O nono disco de estúdio da cantora reúne participações de nomes consagrados da música brasileira, como Maria Bethânia e Alceu Valença, e mantém como eixo temas ligados ao amor, à espiritualidade e à ancestralidade.

Maria Bethânia, que participa da faixa Ogum Me Rodeia, celebrou o lançamento do álbum nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (24/7). A cantora parabenizou Anitta pelo novo trabalho e comentou sua participação no projeto.

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"Assisti à apresentação e aplaudi cada elemento, cada vestuário, encenação, enfeites, criação geral e performances, nesse novo trabalho. Uma alegria para mim estar nele, dizendo palavras boas na faixa Ogum Me Rodeia. Obrigada pelas flores brasileiras lindas que me enviou. Que seu coração esteja e siga feliz com seu novo e belo trabalho. Sucesso!", escreveu.

Com repertório predominantemente em português - a única exceção é uma versão em espanhol de Azul, de Djavan -, o trabalho aposta em influências da MPB e passeia por ritmos como samba, bossa nova, forró, reggae e funk.

Além de Bethânia e Alceu Valença, o álbum traz colaborações de Martnália, MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MCs, Kbrum e Grupo Ofá.

O lançamento também é acompanhado por um curta-metragem musical inspirado nas novas faixas. A produção está disponível no Globoplay, para assinantes e não assinantes, além do canal oficial da cantora no YouTube.

"Me coloquei inteira nesse disco. Quem ouvir vai perceber isso. São músicas que têm muito da minha espiritualidade, da minha visão de mundo, das brasilidades que me encantam e pitadas autobiográficas também. Cada escolha, tanto musical quanto visual, tem intenção aqui. Tenho muito orgulho do que estamos entregando", destaca Anitta.

Assim como o primeiro volume, EQUILIBRIVM II reúne artistas de diferentes gerações da música brasileira, aproximando nomes históricos da MPB de representantes da cena contemporânea.

Homenagem à fé brasileira

Entre as faixas está Eu Não Sou Santa, gravada em parceria com Mestrinho. A canção faz referência a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e destaca a influência da religiosidade popular na construção do álbum.

A cantora contou que a música ganhou um significado especial durante o processo de gravação por causa da reação da mãe. "Minha mãe estava com a gente no estúdio durante a gravação. E ela não parava de falar que a música era linda. Concordo super com ela. Eu Não Sou Santa me lembra muito as mulheres da minha família, que são devotas de Nossa Senhora. É uma música que representa muito a fé dos meus e também de milhões de brasileiros", explicou.

Tracklist: EQUILIBRIVM II - ANITTA

Você Já Sabe (com Los Brasileros)

Sal Grosso (com Kbrum)

Não Me Cutuca (com Alceu Valença)

Eu Não Sou Santa (com Mestrinho)

Feitiço (com Martnália)

Ponta do Pé

Abre Caminho (com Alexandre Carlo)

Tudo Isso

Sem Pressa (com MC Tha)

Deus Mãe (com King Saints)

Ogum Me Rodeia (com Maria Bethânia e Letícia Fialho)

Contemplação (com Grupo Ofá)

Pra Você Gostar de Mim

Divino Sexual

Azul

Respira

OKE (com Brô MCs e Katú Mirim)