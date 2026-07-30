Benício Huck é aprovado no Insper: conheça a universidade onde filho de Luciano Huck e Angélica vai estudar - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A aprovação de Benício Huck, de 18 anos, no Insper marca o início de uma nova fase na vida acadêmica do filho de Luciano Huck e Angélica. Localizada em São Paulo, a instituição é conhecida pela formação nas áreas de negócios, economia, direito e engenharia e chama atenção pela estrutura moderna e pela proposta de ensino voltada à preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

Ao anunciar a conquista do filho nas redes sociais, Luciano Huck comemorou o resultado e destacou o esforço do jovem. Pais orgulhosos! Parabéns, Beni! Valeu todo seu esforço e dedicação, escreveu o apresentador. Benício seguirá os estudos no Brasil, enquanto o irmão mais velho, Joaquim, optou pela New York University, nos Estados Unidos.

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O curso escolhido por Benício foi Engenharia de Produção, que tem mensalidades de R$ 8.300. Dessa forma, o custo chega a R$ 99.600 no primeiro ano e, segundo a instituição, pode ultrapassar R$ 100 mil nos períodos seguintes. Para iniciar a graduação, Benício deverá deixar o Rio de Janeiro e se mudar para São Paulo.

Como é a universidade onde Benício Huck vai estudar

Um dos diferenciais do Insper está justamente nos ambientes preparados para estimular uma experiência mais prática de aprendizagem. A universidade tem salas de aula inspiradas no modelo de Harvard, organizadas para favorecer a interação entre professores e alunos. Em vez de um formato tradicional, os espaços são pensados para discussões, trabalhos em grupo e participação ativa dos estudantes.

A biblioteca também reúne recursos voltados para quem precisa trabalhar com informações e dados. Entre eles está uma estação Bloomberg, ferramenta utilizada no mercado financeiro para acompanhar indicadores, informações econômicas e análises. O espaço ainda conta com computadores para estudos e um sistema de autoempréstimo de livros, facilitando o acesso dos alunos ao acervo.

Outro ambiente que chama atenção é a chamada Nerd Box. O espaço foi criado para quem precisa de concentração durante os estudos e funciona como uma área individual. A proposta acompanha uma característica presente em diferentes ambientes da instituição: oferecer locais específicos para diferentes necessidades da rotina acadêmica.

A tecnologia também ocupa espaço importante na estrutura do Insper. A instituição possui laboratórios destinados a atividades práticas e projetos, incluindo ambientes equipados para experiências relacionadas à engenharia e à inovação. A ideia é aproximar o conteúdo aprendido em sala de situações que os estudantes poderão encontrar no mercado profissional.

A proposta pedagógica da instituição também busca ir além das aulas tradicionais. Os alunos são estimulados a desenvolver projetos, solucionar problemas e trabalhar de maneira colaborativa, aproximando a formação acadêmica de situações reais. Esse modelo é especialmente relevante em cursos ligados a negócios, tecnologia e engenharia, áreas que exigem capacidade de análise e tomada de decisões.

O campus está localizado na região da Vila Olímpia, área de São Paulo conhecida pela concentração de empresas e escritórios. A localização coloca os estudantes próximos de um dos principais polos empresariais da cidade, o que também contribui para a conexão da instituição com o mercado.

Com a aprovação, Benício passa a fazer parte de uma universidade que combina salas de aula interativas, espaços de estudo, ferramentas voltadas ao mercado financeiro, laboratórios e ambientes de inovação. A estrutura foi pensada para oferecer uma formação que alia conhecimento acadêmico e experiências práticas.

Enquanto o filho de Luciano Huck e Angélica se prepara para começar essa nova etapa, o Insper ganha mais um aluno conhecido do público. A partir de agora, porém, a rotina de Benício deve ser bem diferente daquela vivida durante o período escolar, com novos desafios acadêmicos, projetos e uma estrutura universitária voltada para prepará-lo para a carreira que escolher seguir.

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