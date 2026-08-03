Ator processa Casimiro Miguel e a 'CazéTV'; entenda





O ator e figurante José Aloisio virou assunto nas redes sociais após entrar com uma ação judicial contra Casimiro Miguel e a CazéTV. O processo foi motivado por um comentário feito pelo influenciador durante uma transmissão ao vivo em que reagia a um episódio do reality Pesadelo na Cozinha. Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e confirmado pelo Splash, o artista pede uma indenização de R$ 120 mil por danos morais, além de uma retratação pública.

De acordo com a ação, José Aloisio afirma ter sido chamado de "esquisito" por Casimiro enquanto aparecia no programa apresentado por Erick Jacquin. O ator sustenta que a declaração ultrapassou os limites da liberdade de expressão e reforçou estereótipos discriminatórios. Ainda conforme o processo, ele argumenta que foi exposto ao ridículo diante de milhões de espectadores. O caso tramita na 2ª Vara Cível da Regional da Pavuna, no Rio de Janeiro, e foi revelado inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, com confirmação do Splash.

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Para quem deseja rever a cena, José Aloisio aparece no primeiro episódio da terceira temporada de Pesadelo na Cozinha, que acompanha o restaurante Mamma Júlia. O trecho em que o ator surge pode ser visto por volta dos 53 minutos do vídeo "CASIMIRO REAGE A PESADELO NA COZINHA: MAMMA JÚLIA", publicado no canal Cortes do Casimito no YouTube. Foi justamente durante essa reação que Casimiro fez o comentário questionado na Justiça. Assista aqui.

Segundo a defesa de José Aloisio, o vídeo permanece disponível na plataforma e já ultrapassou 17 milhões de visualizações, ampliando o alcance da declaração. O processo destaca que a repercussão teria causado constrangimentos ao ator. Até a publicação das reportagens, a CazéTV ainda não havia se manifestado sobre o caso. O Splash informou que procurou a assessoria do canal, mas não recebeu resposta, mantendo o espaço aberto para um posicionamento dos envolvidos.

O texto Saiba quem é o ator que processa Casimiro Miguel e a CazéTV e em qual episódio de Pesadelo na Cozinha ele aparece foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.