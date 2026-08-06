Pipoca e afeto: na Asa Norte, filmes de graça para pais e filhos

Albert Finney é o astro de Peixe grande e suas histórias maravilhosas - (crédito: Columbia Pictures/ Divulgação)

Com entrada franca, em tenda montada ao final da Asa Norte, pais e filhos poderão acompanhar oito sessões de cinema que agrupam tanto filmes clássicos, de amplo sucesso de bilheteria, quanto curtas-metragens criados por realizadores da capital, num conjunto selecionado pelo curador Ulisses de Freitas.

Amanhã (7/8), às 16h30 o curta PiOinc (de Alex Ribondi e Ricardo Makoto, 2023) antecederá a exibição, às 17h, de Procurando Nemo (2003), animação vencedora do Oscar. Já na programação das 19h30 O filho do vizinho (de Alex Vidigal, 2007) traz um recorte especial para um personagem com mente repleta de imaginação. Às 20h, será o momento de ver ou rever o excelente À procura da felicidade, que tem como protagonista Will Smith, à época, indicado ao Oscar de melhor ator.

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Sábado (8/8), a programação contempla outros quatro títulos. Às 16h30 Bruna Carolli apresenta o seu filme Sonhando passarinhos (2011), que antecede o selecionado para as 17h: Rei Leão (1994), título que faz o espectador embarcar nas lições geradas pelo amadurecimento do pequeno leão Simba. Ressaltando o lado lúdico das crianças, Super-heróis (de Rafael de Andrade, 2022) tem vez às 19h30, antes Peixe Grande e suas histórias maravilhosas (às 20h), aventura do cultuado Tim Burton, realizada em 2003. Memória e imaginação jogam juntas, na trama que reúne os talentos de Ewan McGregor e Albert Finney.

Todas as sessões serão na área externa do Boulevard Shopping (Setor Terminal Norte). A entrada se dá nos 30 minutos que antecedem as sessões, sendo a ação prevista para 300 ingressos, mediante retirada no Sympla. Cem dos convidados estarão condicionados a levar canga ou cadeira para prestigiar a sessão escolhida.



