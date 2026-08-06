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PGR pede novas diligências sobre denúncia contra vice de Flávio por estupro

O deputado e candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar (PL-AL), nega a acusação e afirma ter apresentado provas para afastar a suspeita. A solicitação foi enviada ao STF no âmbito de pedido de investigação da PF

A manifestação da PGR ocorre após a Polícia Federal pedir a abertura de inquérito para aprofundar a apuração - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
A manifestação da PGR ocorre após a Polícia Federal pedir a abertura de inquérito para aprofundar a apuração - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a realização de novas diligências no procedimento que apura uma acusação de estupro de vulnerável envolvendo o deputado federal e candidato a vice-presidente na chapa de Flavio Bolsonaro (PL-RJ), Alfredo Gaspar (PL-AL). O pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde aguarda análise do ministro Gilmar Mendes.

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A manifestação da PGR ocorre após a Polícia Federal pedir a abertura de inquérito para aprofundar a apuração. A investigação tem como origem representações apresentadas por parlamentares da base governista, relacionadas a uma suspeita envolvendo uma adolescente que tinha 13 anos à época dos fatos narrados.

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Gaspar nega as acusações. Em manifestações anteriores, o parlamentar informou ter disponibilizado material genético para perícia com o objetivo de afastar qualquer suspeita sobre o caso. Além disso, acionou o Supremo Tribunal Federal contra autores Lindbergh Farias (PT-RJ) e Soraya Thronicke (PSD-MS) de publicações que considera ofensivas, com pedidos de responsabilização por calúnia e injúria.

A expectativa é de que a PF conclua as diligências complementares ainda neste mês. Com o resultado das apurações, caberá ao ministro Gilmar Mendes decidir se autoriza a abertura formal da investigação ou determina o arquivamento do pedido.

O caso voltou ao centro após o anúncio de Alfredo Gaspar como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 06/08/2026 11:24 / atualizado em 06/08/2026 11:25
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