5 filmes sobre paternidade para transformar a relação entre pais e filhos

A paternidade é um dos temas mais explorados no cinema e na televisão. Desde bons pais com lições valorosas a ensinar, aos relutantes que se vêem em uma missão de descoberta e resgate, aos coruja ou distantes. Tem pai para todo tipo de filho. E com o dia dos pais chegando neste domingo (9/8), o Correio indica cinco filmes para refletir sobre a data e sobre as muitas formas de paternidade.

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1 - Boyz n the hood (1991)

Clássico do cinema negro dos Estados Unidos, o longa dirigido por John Singleton retrata os desafios de um grupo de amigos que tentam sobreviver à violência policial e as guerras de gangues em Los Angeles. Interpretado por Laurence Fishburne, Furious, um pai solteiro, busca manter o filho, Tre (Cuba Gooding Jr.), fora do mundo do crime, contra todas as expectativas.

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2- Sangue negro (2007)

O filme que rendeu à Daniel Day-Lewis o Oscar de Melhor Ator coloca uma complexa relação entre pai e filho em meio de uma espiral de loucura, ganância, conflitos familiares e religião. Na trama, o mineiro Daniel Plainview parte com o filho adotivo em busca de riqueza em campos de petróleo. Lá, as reais intenções de Daniel são confrontadas pelo pregador local, Eli Sunday (Paul Dano), dando início a uma rivalidade brutal.

3- Dois filhos de Francisco (2005)

A cinebiografia da dupla Zezé de Camargo e Luciano é um marco no cinema nacional. A trama segue a relação entre o pai, interpretado por Ângelo Antônio, e os filhos, que perseguem o sonho da família de vê-los como grandes estrelas da música sertaneja. Com os irmãos caindo enfrentando os desafios da carreira, o pai se vê apostando todas as fichas no sucesso dos filhos.

4- Procurando Nemo (2003)

Quando Marlin, um peixe-palhaço, descobre que o filho foi capturado por pescadores, ele parte em uma longa jornada de resgate, com muitos desafios marítimos pela frente. A animação se tornou uma das preferidas dos fãs da Pixar e marcou toda uma geração com personagens inesquecíveis que embarcam na missão de busca por Nemo.

5 - Aftersun (2022)

Memória e paternidade andam juntos no premiado longa de Charlotte Wells. Na trama baseada na própria história da diretora, uma mulher busca, anos depois, relembrar uma viagem de férias que passou com o pai na Turquia. A obra marca o estrelato do ator Paul Mescal e reflete sobre temas como saúde mental e reconciliação.

Menções honrosas

À procura da felicidade (2006);

Querido menino (2018);

Os incríveis (2004).











