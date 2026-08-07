Robert Pattinson interpreta caçador de pedófilos inspirado em caso real

"Primetime" estreia nos cinemas norte-americanos em 25 de setembro, ainda sem data de estreia no Brasil. - (crédito: Divulgação/A24)

Contando os dias para o Festival Internacional de Cinema de Veneza, a A24 lançou o trailer oficial de Primetime, filme de Lance Oppenheim produzido e estrelado por Robert Pattinson. No longa, o consagrado ator interpreta Chris Hansen, apresentador do programa investigativo To Catch a Predator, que ficou conhecido por conduzir operações para atrair e prender suspeitos de crimes contra crianças.

O programa que inspirou a produção foi exibido entre 2004 e 2007 e acabou cercado por polêmicas após o suicídio de um promotor durante uma das operações, levando ao seu cancelamento em 2008.

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Com sotaque arrastado quase irreconhecível, Pattinson interpreta os confrontos característicos de Hansen enquanto o filme revisita o frenesi dos tabloides e dos crimes reais de meados dos anos 2000, que transformou as operações policiais televisionadas em um fenômeno cultural.

O programa, exibido na NBC, foi emblemático na época, conquistando o público de crimes reais e alimentando os jornais. Em uma episódio típico, Hansen, os produtores do programa e um grupo de vigilância orquestrava uma operação secreta onde agentes disfarçados de menores de idade atraíam homens para uma casa com a intenção de praticar atos sexuais.

Hansen então fazia uma entrada dramática e interrogava os homens, que frequentemente gaguejavam e se atrapalhavam durante o encontro antes de irem embora. Do lado de fora, a polícia esperava para efetuar a prisão, muitas vezes imobilizando os homens enquanto as câmeras seguiam o processo.

O programa acabou sendo cancelado após o suicídio amplamente divulgado de Louis Willian Conradt, um promotor do Texas que foi flagrado conversando e trocando mensagens com um agente disfarçado de menino de 13 anos. Quando o promotor não apareceu na casa onde a equipe de filmagens estava infiltrada planejando emboscá-lo, a NBC e a polícia foram até a sua residência para tentar cumpri um mandado de busca, Conradt cometeu suicídio enquanto a equipe de filmagem entrava na casa.

O filme também conta com a participação proeminente do ex-chefe da NBCUniversal, Jeff Zucker, interpretando a si mesmo. Assim como a estreia de Phoebe Bridgers no cinema.

Primetime estreia nos cinemas norte-americanos em 25 de setembro, ainda sem data de estreia no Brasil.