Ex-goleiro Bruno acusa Band de prejudicar sua carreira e cobra indenização

Bruno Fernandes, mais conhecido como "goleiro Bruno", entrou com um processo milionário contra a Band, devido a uma série de reportagens exibidas desde 2022 no programa Melhor da Tarde, pelo qual diz ser perseguido.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o ex-atleta, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, ocorrido em 2010, também cita a apresentadora Catia Fonseca, que não está na emissora desde 2025, como ré por ter feito críticas a ele na atração vespertina.

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O caso corre na 1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio, no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), aponta que Bruno questiona matérias jornalísticas e publicações em vídeo que exploram sua imagem e fatos relacionados à morte de Eliza. Ele também cita uma fala de Catia, que o criticou por não pagar pensão ao filho que teve com a modelo, Bruno Samudio.

O ex-goleiro afirmou que as falas tornaram mais difícil a possibilidade de ele conseguir trabalhos, e também citou outras reportagens da Band ao longo dos anos para provar sua tese de perseguição. No processo, Bruno pede uma indenização de R$ 4 milhões por danos morais e violação de direito de imagem. O condenado também tentou proibir reportagens sobre o caso feitas pela emissora e qualquer menção a ele no Melhor da Tarde.

O texto Goleiro Bruno acusa Band de prejudicar sua carreira e cobra R$ 4 milhões na Justiça foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.