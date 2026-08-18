Com alta projeção de fitas do DF, o Festival de Brasília revela programação



Depois do susto, da ameaça de não ocorrer, veio a bonança: com orçamento superior a R$ 6,4 milhões (e adesão da Petrobras na composição de montantes), a 59ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro anunciou as 70 obras que serão apresentadas entre 11 e 19 de setembro, no evento, que ganha, em 2026, uma segunda casa: o Cine Cultura Liberty Mall, além, claro, da celebração no palco central da festa: a tela do Cine Brasília (EQS 106/7). Dado importante é o de que oito longas-metragens e 15 curtas-metragens, que integram diferentes mostras, foram produzidos na cidade. Denise Moraes, Bruno Fatumbe Torres e Santiago Dellape estão na lista dos realizadores, respondendo por filmes de abertura e encerramento.

Estreante em longas, Denise Vieira, diretora de Sabes de mim, agora esqueça representará o DF, na mostra competitiva nacional, ainda composta por uma rara animação de Fernanda Salgado Ana, en passant (MG); Pequenas tragédias, do goiano Daniel Nolasco; Tudo é tempo, filme carioca de Marcos Guttman; Todo o sentimento, da dupla do Recôncavo baiano Ary Rosa e Glenda Nicácio, e Privadas de suas vidas, obra paulistana assinada por Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner, além de Se eu fosse vivo... vivia, do já premiado mineiro André Novais Oliveira.



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Na seleção de curtas-metragens, como tradição, houve dúzia de selecionados, com os títulos Mariposa, de Alexandre Américo e Pedro Vitor (RN); Vejo você de repente, de Aída da Costa (CE); Gastronomia do olho, do criador local Nicolau (DF); Fundura, do mineiro Catapreta; Cidão, representante do Centro-Oeste, feito por Alessandra Gama; o filme gaúcho Descarrilho, de Aline Gutierrez; Cana, obra da dupla Daniel Rone e Guilherme Xavier Ribeiro; Lagoa do abandono, de Diego Maia (CE); Futuro decadance, de Leviathan, representante de Alagoas; Tiró e a onça, do indígena Wera Poty; Poronga, de Rafael Rogante (RO) e Banho de choque, representante pernambucano de Cíntia Lima.



Pelo 30º ano, a Mostra Brasília agrupará realizações do DF, com premiação que alcança quase R$ 300 mil. Desta vez, serão quatro longas-metragens: Onde moram os irmãos (Marisa Mendonça); Amadeo e o hipotético mundo novo, (Brenda Lígia e Edu Felistoque); Mapas (Rafael Lobo) e Nem todos sabem (Edileuza Penha de Souza). Na composição de 11 curtas: Hacker Leonilia, de Gustavo Fontele; A arte perdida da lombada, de Helena Sarmento e Gabriel Brito; Vinte vinte quatro, de Davi Pieri; Isso aqui á várzea!, de Flávio Costa; Dora, de Murilo Abreu;. O jardim mágico, de Naira Carneiro e Carlon Hardt; Rima, de Josianne Diniz; Madre, de Talita Carvalho e Carol Matias e Impostor, de Rafael Gontijo; Não há crime no Plano Piloto, de Gabriel Machado, além de Ar-Dor, de Mike Peixoto. No Cine Brasília, as sessões da Mostra Brasília serão às 18h, e a mostra está estruturada ainda, às 19h45, no Complexo Cultural de Planaltina e no Campus da Universidade Católica em Taguatinga, com acesso livre sujeito à lotação.

Competição de longas nacionais

No Cine Brasília, na Sala Vladimir Carvalho, às 21h, com ingressos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Haverá reprise dos filmes (com legendadas em inglês), na Sala 2 do Cine Cultura Liberty Mall, entre 13 e 19 de setembro, sempre às 10h, com entrada franca.

