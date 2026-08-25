Sesi Lab recebe escultura de 7 toneladas inspirada no mito de Atlas

A partir desta terça-feira (24/8), o Sesi Lab recebe a exposição A queda de Atlas, uma escultura interativa e sensorial assinada pelo artista visual Anderson Schneider. A obra parece desafiar a gravidade ao unir o peso de quase sete toneladas de aço com os cabos que a sustentam, no formato de um grande origami. A inauguração será, hoje, às 19h, na área externa do museu, ao lado da rodoviária do Plano Piloto.

Segundo Schneider, a obra nasceu da exploração de opostos como peso e leveza, massa e flutuação, tensão e devaneio, em uma tentativa de representar a condição do indivíduo no século 21. Para o artista, a sociedade marcada pela produtividade e pela grande conexão à internet, por meio da tecnologia, acaba por aumentar a própria carga que impõe aos indivíduos, levando-os ao esgotamento.

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A queda de Atlas não representa apenas a dificuldade diante de um peso físico, mas também uma mudança na forma de enxergar as responsabilidades que carregamos. "Atlas caiu porque não soube entender o real castigo que lhe fora imposto", afirma Schneider, que estabelece um paralelo entre o mito e a sociedade contemporânea. "Vivemos pressionados por responsabilidades que fomos levados a crer que possuímos, vivemos com esse enorme peso sobre nossas costas". A construção da obra envolveu conhecimentos de física estática e cálculo de tensoestruturas para transformar o conceito em uma estrutura concreta e suspensa.

O Sesi Lab recebe a exposição na área externa, o que a torna mais visível ao público que circula pela área central da capital. Para Claudia Ramalho, superintendente de Cultura do Sesi, receber a obra no museu tem grande significado, "Arte, ciência e tecnologia não são campos isolados. São diferentes formas de observar, interpretar e transformar o mundo. A queda de Atlas amplia esse diálogo ao trazer para o espaço uma experiência artística de forte impacto visual e simbólico".

Inauguração da exposição A Queda de Atlas

Hoje, às 19h, na área externa do SESI Lab. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco