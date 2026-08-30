Fãs da Beyoncé adotam Cuca como nova referência à cantora

Imagens da personagem Cuca do Sitio do Pica-pau Amarelo cantando músicas da cantora Beyoncé, vestida como ela ou até incorporada às capas de seus álbuns começaram a circular na internet sem que ninguém entendesse bem o porquê.

O fenômeno surgiu com a celebração de 20 anos do álbum B’Day, quando a equipe da cantora começou a resgatar a estética de pântanos e jacarés presentes na estética visual do disco.

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Mas o que o time de Marketing de Beyoncé talvez não tenha previsto, é que no Brasil, jacaré tem nome , sobrenome e uma história própria na televisão: Cuca.

Os fãs brasileiros rapidamente abraçaram o conceito e transformaram a caricata personagem na estrela principal dessa nova fase. Aparecerem montagens, vídeos e edições da Cuca ao som dos maiores hits de B’Day, e os títulos “Cuconcé” e “Cuca’s Day”.

O meme ultrapassou a bolha brasileira, e fãs pelo mundo todo foram apresentados ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e também se afeiçoaram a bruxa má icônica, passando a também associá-la à artista texana.

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